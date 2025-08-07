Allianz will Gewinnprognose noch nicht anheben

Man sehe die Kurse zu denen die Allianz selber zurückkauft 356,-

Die Allianz SE hat am 15. Juli 2025 eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht, die im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms erfolgt sind. Im Zeitraum vom 7. bis 11. Juli 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 280.297 Aktien. Die Käufe wurden zu unterschiedlichen Durchschnittskursen getätigt, die zwischen 346,42 und 356,07 Euro pro Aktie lagen. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 hat die Allianz insgesamt 3.458.080 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme abgewickelt.

Zusätzlich zu den Informationen über den Aktienrückkauf gab die Allianz bekannt, dass die US-Wertpapieraufsicht SEC die Beschränkungen für ihre Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) aufgehoben hat. Diese Aufhebung erlaubt es der Allianz, wieder alle Geschäfte in den USA zu betreiben, nachdem die SEC im Jahr 2022 aufgrund eines milliardenschweren Anlageskandals, der während der Corona-Pandemie auftrat, für zehn Jahre Einschränkungen verhängt hatte. Die AGI hatte sich damals des Wertpapierbetrugs schuldig bekannt, was zu erheblichen Verlusten für Großanleger führte. Infolgedessen verbuchte die Allianz Belastungen von etwa 5,6 Milliarden Euro für Entschädigungen und Geldbußen.

Vorstandschef Oliver Bäte betonte, dass die Aufhebung der Beschränkungen das Ergebnis der umfassenden Aufarbeitung und Abwicklung der US-Tochtergesellschaft sei. Die SEC hatte die Entscheidung zur Aufhebung der Beschränkungen bereits zuvor online veröffentlicht, jedoch blieb dies der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

In einem weiteren positiven Signal für die Allianz hat die Privatbank Berenberg die Einstufung des Unternehmens mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner verwies auf die höheren Wachstumsprognosen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV), die auf umfangreichere Aktienrückkäufe des Unternehmens hindeuten könnten. Die Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027 wurden entsprechend angehoben.

Insgesamt zeigt die Allianz SE mit diesen Maßnahmen und Entwicklungen eine positive Marktstrategie, die sowohl die Rückkehr zu den US-Märkten als auch die Stärkung des eigenen Aktienkurses umfasst.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19637892-allianz-se-erfolgreicher-aktienrueckkauf-rueckkehr-usa



