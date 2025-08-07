    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz will Gewinnprognose noch nicht anheben

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz bleibt vorsichtig trotz Rekordgewinn.
    • Gewinnprognose wird nicht angehoben, zu früh dafür.
    • Geopolitische Unsicherheiten und Naturkatastrophen.
    Allianz will Gewinnprognose noch nicht anheben
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz wird trotz ihres operativen Rekordgewinns im ersten Halbjahr noch nicht mutiger für das laufende Jahr. "Es ist zu früh für uns, die Gewinnprognose anzuheben", sagte Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre in einer Telefonkonferenz zur Zwischenbilanz am Donnerstag in München. Sie verwies dabei auf die geopolitischen Unsicherheiten, die Turbulenzen an den Finanzmärkten in der ersten Jahreshälfte und mögliche weitere Schäden durch Naturkatastrophen.

    So peilt der Vorstand für 2025 weiterhin einen operativen Gewinn zwischen 15 und 17 Milliarden Euro an. Nach den ersten sechs Monaten lag dieses Ergebnis schon bei gut 8,6 Milliarden Euro. Hochgerechnet aufs Gesamtjahr wäre damit mindestens das obere Ende der Zielspanne in Reichweite./stw/mis

    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 371,7 auf Tradegate (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 142,69 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -12,14 %/+16,52 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
