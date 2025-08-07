AKTIE IM FOKUS 2
Siemens setzen sich auf Rang zwei im Dax
- Siemens-Aktien steigen um 4,5% auf 228,75 Euro.
- Robuste Geschäftsentwicklung trotz Zoll-Krise.
- Auftragseingänge in Mobility übertreffen Erwartungen.
(neu: Kurs, Experte und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten haben die Aktien von Siemens am Donnerstag kräftig ins Plus gedreht. Um viereinhalb Prozent auf 228,75 Euro ging es mit den Papieren gegen Mittag aufwärts. Sie waren zweitgrößter Gewinner im Leitindex Dax hinter den Anteilsscheinen der Allianz mit plus 5,9 Prozent.
Der Technologiekonzern zeigt sich trotz Zoll-Krise robust und ist im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) weiter gewachsen. Dafür verantwortlich waren gute Geschäfte in der Zugsparte Mobility, in der intelligenten Infrastruktur sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Auch die Auftragseingänge kletterten deutlich, dank mehrerer Großaufträge bei Mobility.
Auf diesen letztgenannten Aspekt wies auch Phil Buller von der Bank JPMorgan hin. So habe der Auftragseingang in der Zugsparte mit knapp 8 Milliarden Euro um 86 Prozent über der Konsensschätzung gelegen. Der Umsatzanstieg in dem Segment habe mit 19 Prozent die Markterwartung ebenfalls übertroffen.
Positiv wertete Nicholas Green vom Investmenthaus Bernstein, dass die Münchener die Jahresprognosen bestätigt hätten. "Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten, die die Erholung der Auftragslage von Digital Industries bremsen sollten". Auch habe die Nachfrage nach Automatisierungstechnik in China wieder Fuß gefasst, mit einem Auftragsplus von fast einem Drittel. Das könne auf ein Ende des Abbaus von Lagerbeständen in dem Land hindeuten./bek/nas/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 24.322 auf Ariva Indikation (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,92 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -19,55 %/+4,37 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
.
Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie rund 38 Prozent (DAX: 33%) zulegen. Seit Beginn des laufenden Jahres beträgt das Plus bereits 19 Prozent (DAX: 13%). Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ging der vom Tief im vergangenen August (150,68 EUR) gestartete Aufwärtstrend zuletzt in eine Beschleunigungsphase über.
Mit dem gestrigen hochvolumigen Kurssprung in Reaktion auf die Veröffentlichung starker Quartalszahlen arbeitete der Wert das klassische Spiegelungsziel der letzten im Mai initiierten Korrekturwelle ab und verzeichnete ein Rekordhoch bei 228,10 EUR. Eine mehrtägige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Im heutigen Handel wird das Papier ex-Dividende (5,20 EUR) gehandelt. Charttechnisch bleiben die Bullen auch in der kurzen Frist im Vorteil, solange die Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 214,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Weitere mögliche Auffangbereiche lassen sich bei 209,00/209,95 EUR und 206,45/206,75 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 196,37-199,20 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine plausible nächste Zielregion aus der Fibonacci-Analyse bei 243,89/250,69 EUR.