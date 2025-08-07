Siemens setzen sich auf Rang zwei im Dax

Der Technologiekonzern zeigt sich trotz Zoll-Krise robust und ist im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) weiter gewachsen. Dafür verantwortlich waren gute Geschäfte in der Zugsparte Mobility, in der intelligenten Infrastruktur sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Auch die Auftragseingänge kletterten deutlich, dank mehrerer Großaufträge bei Mobility.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten haben die Aktien von Siemens am Donnerstag kräftig ins Plus gedreht. Um viereinhalb Prozent auf 228,75 Euro ging es mit den Papieren gegen Mittag aufwärts. Sie waren zweitgrößter Gewinner im Leitindex Dax hinter den Anteilsscheinen der Allianz mit plus 5,9 Prozent.

Auf diesen letztgenannten Aspekt wies auch Phil Buller von der Bank JPMorgan hin. So habe der Auftragseingang in der Zugsparte mit knapp 8 Milliarden Euro um 86 Prozent über der Konsensschätzung gelegen. Der Umsatzanstieg in dem Segment habe mit 19 Prozent die Markterwartung ebenfalls übertroffen.

Positiv wertete Nicholas Green vom Investmenthaus Bernstein, dass die Münchener die Jahresprognosen bestätigt hätten. "Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten, die die Erholung der Auftragslage von Digital Industries bremsen sollten". Auch habe die Nachfrage nach Automatisierungstechnik in China wieder Fuß gefasst, mit einem Auftragsplus von fast einem Drittel. Das könne auf ein Ende des Abbaus von Lagerbeständen in dem Land hindeuten./bek/nas/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 24.322 auf Ariva Indikation (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,92 Mrd.. Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -19,55 %/+4,37 % bedeutet.



