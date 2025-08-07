    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem insgesamt soliden Zahlenwerk des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal. Die Sparte Smart Infrastructure (SI) habe die Erwartungen übertroffen, Digital Industries (DI) sie verfehlt, aber die Jahresziele seien beibehalten worden./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 228,8EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andre Kukhnin
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 240
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


