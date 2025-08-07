UBS stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Fortschritte in Sachen Verkäufe seien erwünscht, aber nach wie vor verhalten. Die Jahresziele habe LEG allerdings angehoben./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 72,30EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



