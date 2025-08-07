    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Fortschritte in Sachen Verkäufe seien erwünscht, aber nach wie vor verhalten. Die Jahresziele habe LEG allerdings angehoben./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:13 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 72,30EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Boissier
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 98
    Kursziel alt: 98
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,00, was eine Steigerung von +35,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft LEG Immobilien auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am …