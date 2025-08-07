    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    UBS stuft Allianz SE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk und der Solvabilität des Versicherers./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 371,7EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 345
    Kursziel alt: 345
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 345,00, was einem Rückgang von -6,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
