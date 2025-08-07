UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das robuste Zahlenwerk des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers deute auf dynamische Margen hin, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 68,62EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 84
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
