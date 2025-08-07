    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk des Versicherers. Zudem seien die Aussagen zu Farmers positiv. Für das restliche Jahr werde nun ein mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum für die gebuchten Bruttobeiträge der Tochter erwartet./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 625,7EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 515
    Kursziel alt: 515
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


