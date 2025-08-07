UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk des Versicherers. Zudem seien die Aussagen zu Farmers positiv. Für das restliche Jahr werde nun ein mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum für die gebuchten Bruttobeiträge der Tochter erwartet./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 625,7EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 515
Kursziel alt: 515
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
