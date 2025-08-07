    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    UBS stuft Zalando auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr sowie die höher gesteckten Mittelfristziele stimmten ihn optimistisch für die Aktie des Online-Modehändlers, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 23,28EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Yashraj Rajani
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


