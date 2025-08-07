IONOS Group Aktie explodiert - 07.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von +7,81 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in IONOS Group investiert war, konnte einen Gewinn von +23,68 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +81,49 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat +2,39 % 3 Monate +23,68 % 1 Jahr +69,84 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd.EUR wert.

Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Zudem belasteten gestiegene Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Dhruva Kusa Shah sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden zweiten Quartal des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.