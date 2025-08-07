Besonders beachtet!
IONOS Group Aktie explodiert - 07.08.2025
Am 07.08.2025 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um +7,81 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.
IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.
IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von +7,81 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in IONOS Group investiert war, konnte einen Gewinn von +23,68 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +81,49 %.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.
IONOS Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,76 %
|1 Monat
|+2,39 %
|3 Monate
|+23,68 %
|1 Jahr
|+69,84 %
Informationen zur IONOS Group Aktie
Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd.EUR wert.
1&1-Netzausbaukosten belasten United Internet - Ionos optimistischer
Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Zudem belasteten gestiegene Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 …
UBS stuft Ionos auf 'Buy'
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Dhruva Kusa Shah sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden zweiten Quartal des …
Börsenstart Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
IONOS Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.