Zwei innovative Paludikultur-Verpackungen gewinnen den Deutschen Verpackungspreis (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit dem Versandkarton von OTTO und dem Pflanzentransportkarton

von LEIPA & OBI wurden zwei Pilotprodukte der Allianz der Pioniere im Rahmen der

toMOORow-Initiative in der Kategorie "Nachhaltigkeit: Materialsubstitution"

durch das Deutsche Verpackungsinstitut mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.

Die Jury wÃ¼rdigt damit die Pionierarbeit und den innovativen Ansatz zur

Verwertung von Rohstoffen aus wiedervernÃ¤ssten Mooren.



"Beide Produkte sind Erfolgsbeispiele dafÃ¼r, wie WertschÃ¶pfungsketten fÃ¼r

Paludi-Biomasse aufgebaut und somit ein Beitrag zur Etablierung von Paludikultur

und damit zum Moor- und Klimaschutz geleistet werden kann", freut sich Claudia

BÃ¼hler, VorstÃ¤ndin der Umweltstiftung Michael Otto.







besteht zu etwa 10 Prozent aus Paludikultur-Biomasse, das von wiedervernÃ¤ssten

MoorflÃ¤chen in Deutschland stammt. Die Biomasse wird fÃ¼r die

Verpackungsproduktion mithilfe einer neu entwickelten Methode zu

festigkeitssteigernden und recyclebaren Fasern verarbeitet, die eine industriell

anwendbare ErgÃ¤nzung zu den heute eingesetzten Altpapier- oder Zellstofffasern

in Verpackungspapieren ermÃ¶glichen. LEIPA, als etablierter Papierhersteller,

bringt die Fasern aus Paludi-Biomasse in einem innovativen Verfahren bei der

Papierherstellung in den Paludi-Karton ein.



Auch der Versandkarton von OTTO, der ebenfalls zu rund 10 Prozent aus

Paludikultur-Biomasse besteht, wurde ausgezeichnet. Nach einer erfolgreichen

Pilotphase mit 100.000 Exemplaren im vergangenen Jahr hat OTTO bereits

angekÃ¼ndigt, bis Ende 2027 alle eigenen Versandkartons auf einen hÃ¶chstmÃ¶glichen

Anteil an Paludikultur-Biomasse umzustellen.



Der Deutsche Verpackungspreis ist die grÃ¶ÃŸte europÃ¤ische Leistungsschau rund um

Verpackungen und hebt LÃ¶sungen hervor, die funktional, nachhaltig und

zukunftsweisend sind. Die Auszeichnungen sind ein starkes Signal: Paludikultur

hat das Potenzial, Klima- und BiodiversitÃ¤tsschutz voranzutreiben und

gleichzeitig innovative Produkte zu schaffen.



FÃ¼r das Verbundvorhaben PaludiAllianz unter dem Dach der toMOORow-Initiative ist

dies ein wichtiger Meilenstein. Die PaludiAllianz berÃ¤t und unterstÃ¼tzt die

Unternehmen der Allianz der Pioniere beim Auf- und Ausbau innovativer

WertschÃ¶pfungsketten mit Paludikultur-Biomasse. Ziel der Initiative ist,

relevante Nachfrage aus der Wirtschaft nach Paludikultur-Biomasse zu schaffen,

um so zur Einkommenssicherung der Landwirt*innen beizutragen und somit

groÃŸflÃ¤chigen Moorschutz zu ermÃ¶glichen. Die ausgezeichneten VerpackungslÃ¶sungen

unterstreichen die Wirkung des Engagements fÃ¼r die FÃ¶rderung von Paludikultur

und sind Ansporn fÃ¼r viele weitere Projekte.



Die WiedervernÃ¤ssung von Mooren ist ein wichtiger Faktor fÃ¼r das Erreichen der

deutschen Klimaziele, da entwÃ¤sserte MoorflÃ¤chen derzeit etwa 7 Prozent der

jÃ¤hrlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland verursachen. Sie leistet zudem

einen wichtigen Beitrag zum Schutz moortypischer Flora und Fauna und wirkt sich

positiv auf den Wasserhaushalt aus.



Weitere Informationen



toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael

Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der

UniversitÃ¤t Greifswald startete im MÃ¤rz 2024 das knapp 3-jÃ¤hrige Verbundvorhaben

PaludiAllianz, das vom Bundesministerium fÃ¼r Landwirtschaft, ErnÃ¤hrung und

Heimat (BMLEH) Ã¼ber die Fachagentur Nachwachsende

SondervermÃ¶gen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefÃ¶rdert wird.



https://tomoorow.org/



Pressekontakt:



Janne Roll

Projektleiterin Kommunikation & Dialogformate

E-Mail: mailto:janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.org

Telefon: +49 (40) 6461-7155



Kristina Huhn

Projektmanagerin toMOORow

E-Mail: mailto:kristina.huhn@umweltstiftungmichaelotto.org

Telefon: +49 (40) 6461-7032



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77764/6092042

OTS: Umweltstiftung Michael Otto







