    Doppelsieg für die Moore

    Zwei innovative Paludikultur-Verpackungen gewinnen den Deutschen Verpackungspreis (FOTO)

    Hamburg (ots) - Mit dem Versandkarton von OTTO und dem Pflanzentransportkarton
    von LEIPA & OBI wurden zwei Pilotprodukte der Allianz der Pioniere im Rahmen der
    toMOORow-Initiative in der Kategorie "Nachhaltigkeit: Materialsubstitution"
    durch das Deutsche Verpackungsinstitut mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.
    Die Jury wÃ¼rdigt damit die Pionierarbeit und den innovativen Ansatz zur
    Verwertung von Rohstoffen aus wiedervernÃ¤ssten Mooren.

    "Beide Produkte sind Erfolgsbeispiele dafÃ¼r, wie WertschÃ¶pfungsketten fÃ¼r
    Paludi-Biomasse aufgebaut und somit ein Beitrag zur Etablierung von Paludikultur
    und damit zum Moor- und Klimaschutz geleistet werden kann", freut sich Claudia
    BÃ¼hler, VorstÃ¤ndin der Umweltstiftung Michael Otto.

    Der PflanzentrÃ¤gerkarton, der seit April 2025 in OBI-MÃ¤rkten erhÃ¤ltlich ist,
    besteht zu etwa 10 Prozent aus Paludikultur-Biomasse, das von wiedervernÃ¤ssten
    MoorflÃ¤chen in Deutschland stammt. Die Biomasse wird fÃ¼r die
    Verpackungsproduktion mithilfe einer neu entwickelten Methode zu
    festigkeitssteigernden und recyclebaren Fasern verarbeitet, die eine industriell
    anwendbare ErgÃ¤nzung zu den heute eingesetzten Altpapier- oder Zellstofffasern
    in Verpackungspapieren ermÃ¶glichen. LEIPA, als etablierter Papierhersteller,
    bringt die Fasern aus Paludi-Biomasse in einem innovativen Verfahren bei der
    Papierherstellung in den Paludi-Karton ein.

    Auch der Versandkarton von OTTO, der ebenfalls zu rund 10 Prozent aus
    Paludikultur-Biomasse besteht, wurde ausgezeichnet. Nach einer erfolgreichen
    Pilotphase mit 100.000 Exemplaren im vergangenen Jahr hat OTTO bereits
    angekÃ¼ndigt, bis Ende 2027 alle eigenen Versandkartons auf einen hÃ¶chstmÃ¶glichen
    Anteil an Paludikultur-Biomasse umzustellen.

    Der Deutsche Verpackungspreis ist die grÃ¶ÃŸte europÃ¤ische Leistungsschau rund um
    Verpackungen und hebt LÃ¶sungen hervor, die funktional, nachhaltig und
    zukunftsweisend sind. Die Auszeichnungen sind ein starkes Signal: Paludikultur
    hat das Potenzial, Klima- und BiodiversitÃ¤tsschutz voranzutreiben und
    gleichzeitig innovative Produkte zu schaffen.

    FÃ¼r das Verbundvorhaben PaludiAllianz unter dem Dach der toMOORow-Initiative ist
    dies ein wichtiger Meilenstein. Die PaludiAllianz berÃ¤t und unterstÃ¼tzt die
    Unternehmen der Allianz der Pioniere beim Auf- und Ausbau innovativer
    WertschÃ¶pfungsketten mit Paludikultur-Biomasse. Ziel der Initiative ist,
    relevante Nachfrage aus der Wirtschaft nach Paludikultur-Biomasse zu schaffen,
    um so zur Einkommenssicherung der Landwirt*innen beizutragen und somit
    groÃŸflÃ¤chigen Moorschutz zu ermÃ¶glichen. Die ausgezeichneten VerpackungslÃ¶sungen
    unterstreichen die Wirkung des Engagements fÃ¼r die FÃ¶rderung von Paludikultur
    und sind Ansporn fÃ¼r viele weitere Projekte.

    Die WiedervernÃ¤ssung von Mooren ist ein wichtiger Faktor fÃ¼r das Erreichen der
    deutschen Klimaziele, da entwÃ¤sserte MoorflÃ¤chen derzeit etwa 7 Prozent der
    jÃ¤hrlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland verursachen. Sie leistet zudem
    einen wichtigen Beitrag zum Schutz moortypischer Flora und Fauna und wirkt sich
    positiv auf den Wasserhaushalt aus.

    Weitere Informationen

    toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael
    Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der
    UniversitÃ¤t Greifswald startete im MÃ¤rz 2024 das knapp 3-jÃ¤hrige Verbundvorhaben
    PaludiAllianz, das vom Bundesministerium fÃ¼r Landwirtschaft, ErnÃ¤hrung und
    Heimat (BMLEH) Ã¼ber die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) aus dem
    SondervermÃ¶gen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefÃ¶rdert wird.

    https://tomoorow.org/

    Pressekontakt:

    Janne Roll
    Projektleiterin Kommunikation & Dialogformate
    E-Mail: mailto:janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.org
    Telefon: +49 (40) 6461-7155

    Kristina Huhn
    Projektmanagerin toMOORow
    E-Mail: mailto:kristina.huhn@umweltstiftungmichaelotto.org
    Telefon: +49 (40) 6461-7032

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77764/6092042
    OTS: Umweltstiftung Michael Otto




