Doppelsieg für die Moore
Zwei innovative Paludikultur-Verpackungen gewinnen den Deutschen Verpackungspreis (FOTO)
Hamburg (ots) - Mit dem Versandkarton von OTTO und dem Pflanzentransportkarton
von LEIPA & OBI wurden zwei Pilotprodukte der Allianz der Pioniere im Rahmen der
toMOORow-Initiative in der Kategorie "Nachhaltigkeit: Materialsubstitution"
durch das Deutsche Verpackungsinstitut mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.
Die Jury wÃ¼rdigt damit die Pionierarbeit und den innovativen Ansatz zur
Verwertung von Rohstoffen aus wiedervernÃ¤ssten Mooren.
"Beide Produkte sind Erfolgsbeispiele dafÃ¼r, wie WertschÃ¶pfungsketten fÃ¼r
Paludi-Biomasse aufgebaut und somit ein Beitrag zur Etablierung von Paludikultur
und damit zum Moor- und Klimaschutz geleistet werden kann", freut sich Claudia
BÃ¼hler, VorstÃ¤ndin der Umweltstiftung Michael Otto.
von LEIPA & OBI wurden zwei Pilotprodukte der Allianz der Pioniere im Rahmen der
toMOORow-Initiative in der Kategorie "Nachhaltigkeit: Materialsubstitution"
durch das Deutsche Verpackungsinstitut mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.
Die Jury wÃ¼rdigt damit die Pionierarbeit und den innovativen Ansatz zur
Verwertung von Rohstoffen aus wiedervernÃ¤ssten Mooren.
"Beide Produkte sind Erfolgsbeispiele dafÃ¼r, wie WertschÃ¶pfungsketten fÃ¼r
Paludi-Biomasse aufgebaut und somit ein Beitrag zur Etablierung von Paludikultur
und damit zum Moor- und Klimaschutz geleistet werden kann", freut sich Claudia
BÃ¼hler, VorstÃ¤ndin der Umweltstiftung Michael Otto.
Der PflanzentrÃ¤gerkarton, der seit April 2025 in OBI-MÃ¤rkten erhÃ¤ltlich ist,
besteht zu etwa 10 Prozent aus Paludikultur-Biomasse, das von wiedervernÃ¤ssten
MoorflÃ¤chen in Deutschland stammt. Die Biomasse wird fÃ¼r die
Verpackungsproduktion mithilfe einer neu entwickelten Methode zu
festigkeitssteigernden und recyclebaren Fasern verarbeitet, die eine industriell
anwendbare ErgÃ¤nzung zu den heute eingesetzten Altpapier- oder Zellstofffasern
in Verpackungspapieren ermÃ¶glichen. LEIPA, als etablierter Papierhersteller,
bringt die Fasern aus Paludi-Biomasse in einem innovativen Verfahren bei der
Papierherstellung in den Paludi-Karton ein.
Auch der Versandkarton von OTTO, der ebenfalls zu rund 10 Prozent aus
Paludikultur-Biomasse besteht, wurde ausgezeichnet. Nach einer erfolgreichen
Pilotphase mit 100.000 Exemplaren im vergangenen Jahr hat OTTO bereits
angekÃ¼ndigt, bis Ende 2027 alle eigenen Versandkartons auf einen hÃ¶chstmÃ¶glichen
Anteil an Paludikultur-Biomasse umzustellen.
Der Deutsche Verpackungspreis ist die grÃ¶ÃŸte europÃ¤ische Leistungsschau rund um
Verpackungen und hebt LÃ¶sungen hervor, die funktional, nachhaltig und
zukunftsweisend sind. Die Auszeichnungen sind ein starkes Signal: Paludikultur
hat das Potenzial, Klima- und BiodiversitÃ¤tsschutz voranzutreiben und
gleichzeitig innovative Produkte zu schaffen.
FÃ¼r das Verbundvorhaben PaludiAllianz unter dem Dach der toMOORow-Initiative ist
dies ein wichtiger Meilenstein. Die PaludiAllianz berÃ¤t und unterstÃ¼tzt die
Unternehmen der Allianz der Pioniere beim Auf- und Ausbau innovativer
WertschÃ¶pfungsketten mit Paludikultur-Biomasse. Ziel der Initiative ist,
relevante Nachfrage aus der Wirtschaft nach Paludikultur-Biomasse zu schaffen,
um so zur Einkommenssicherung der Landwirt*innen beizutragen und somit
groÃŸflÃ¤chigen Moorschutz zu ermÃ¶glichen. Die ausgezeichneten VerpackungslÃ¶sungen
unterstreichen die Wirkung des Engagements fÃ¼r die FÃ¶rderung von Paludikultur
und sind Ansporn fÃ¼r viele weitere Projekte.
Die WiedervernÃ¤ssung von Mooren ist ein wichtiger Faktor fÃ¼r das Erreichen der
deutschen Klimaziele, da entwÃ¤sserte MoorflÃ¤chen derzeit etwa 7 Prozent der
jÃ¤hrlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland verursachen. Sie leistet zudem
einen wichtigen Beitrag zum Schutz moortypischer Flora und Fauna und wirkt sich
positiv auf den Wasserhaushalt aus.
Weitere Informationen
toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael
Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der
UniversitÃ¤t Greifswald startete im MÃ¤rz 2024 das knapp 3-jÃ¤hrige Verbundvorhaben
PaludiAllianz, das vom Bundesministerium fÃ¼r Landwirtschaft, ErnÃ¤hrung und
Heimat (BMLEH) Ã¼ber die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) aus dem
SondervermÃ¶gen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefÃ¶rdert wird.
https://tomoorow.org/
Pressekontakt:
Janne Roll
Projektleiterin Kommunikation & Dialogformate
E-Mail: mailto:janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.org
Telefon: +49 (40) 6461-7155
Kristina Huhn
Projektmanagerin toMOORow
E-Mail: mailto:kristina.huhn@umweltstiftungmichaelotto.org
Telefon: +49 (40) 6461-7032
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77764/6092042
OTS: Umweltstiftung Michael Otto
besteht zu etwa 10 Prozent aus Paludikultur-Biomasse, das von wiedervernÃ¤ssten
MoorflÃ¤chen in Deutschland stammt. Die Biomasse wird fÃ¼r die
Verpackungsproduktion mithilfe einer neu entwickelten Methode zu
festigkeitssteigernden und recyclebaren Fasern verarbeitet, die eine industriell
anwendbare ErgÃ¤nzung zu den heute eingesetzten Altpapier- oder Zellstofffasern
in Verpackungspapieren ermÃ¶glichen. LEIPA, als etablierter Papierhersteller,
bringt die Fasern aus Paludi-Biomasse in einem innovativen Verfahren bei der
Papierherstellung in den Paludi-Karton ein.
Auch der Versandkarton von OTTO, der ebenfalls zu rund 10 Prozent aus
Paludikultur-Biomasse besteht, wurde ausgezeichnet. Nach einer erfolgreichen
Pilotphase mit 100.000 Exemplaren im vergangenen Jahr hat OTTO bereits
angekÃ¼ndigt, bis Ende 2027 alle eigenen Versandkartons auf einen hÃ¶chstmÃ¶glichen
Anteil an Paludikultur-Biomasse umzustellen.
Der Deutsche Verpackungspreis ist die grÃ¶ÃŸte europÃ¤ische Leistungsschau rund um
Verpackungen und hebt LÃ¶sungen hervor, die funktional, nachhaltig und
zukunftsweisend sind. Die Auszeichnungen sind ein starkes Signal: Paludikultur
hat das Potenzial, Klima- und BiodiversitÃ¤tsschutz voranzutreiben und
gleichzeitig innovative Produkte zu schaffen.
FÃ¼r das Verbundvorhaben PaludiAllianz unter dem Dach der toMOORow-Initiative ist
dies ein wichtiger Meilenstein. Die PaludiAllianz berÃ¤t und unterstÃ¼tzt die
Unternehmen der Allianz der Pioniere beim Auf- und Ausbau innovativer
WertschÃ¶pfungsketten mit Paludikultur-Biomasse. Ziel der Initiative ist,
relevante Nachfrage aus der Wirtschaft nach Paludikultur-Biomasse zu schaffen,
um so zur Einkommenssicherung der Landwirt*innen beizutragen und somit
groÃŸflÃ¤chigen Moorschutz zu ermÃ¶glichen. Die ausgezeichneten VerpackungslÃ¶sungen
unterstreichen die Wirkung des Engagements fÃ¼r die FÃ¶rderung von Paludikultur
und sind Ansporn fÃ¼r viele weitere Projekte.
Die WiedervernÃ¤ssung von Mooren ist ein wichtiger Faktor fÃ¼r das Erreichen der
deutschen Klimaziele, da entwÃ¤sserte MoorflÃ¤chen derzeit etwa 7 Prozent der
jÃ¤hrlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland verursachen. Sie leistet zudem
einen wichtigen Beitrag zum Schutz moortypischer Flora und Fauna und wirkt sich
positiv auf den Wasserhaushalt aus.
Weitere Informationen
toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael
Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der
UniversitÃ¤t Greifswald startete im MÃ¤rz 2024 das knapp 3-jÃ¤hrige Verbundvorhaben
PaludiAllianz, das vom Bundesministerium fÃ¼r Landwirtschaft, ErnÃ¤hrung und
Heimat (BMLEH) Ã¼ber die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) aus dem
SondervermÃ¶gen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefÃ¶rdert wird.
https://tomoorow.org/
Pressekontakt:
Janne Roll
Projektleiterin Kommunikation & Dialogformate
E-Mail: mailto:janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.org
Telefon: +49 (40) 6461-7155
Kristina Huhn
Projektmanagerin toMOORow
E-Mail: mailto:kristina.huhn@umweltstiftungmichaelotto.org
Telefon: +49 (40) 6461-7032
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77764/6092042
OTS: Umweltstiftung Michael Otto
Autor folgen