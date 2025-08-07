UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomunternehmens habe ein sehr durchwachsenes Bild geliefert, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch bei Waipu TV, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es zeige, dass es in der zweiten Jahreshälfte viel zu tun gebe./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30,50

Kursziel alt: 30,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



