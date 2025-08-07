    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 7,30 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisentwicklung des Stahlhändlers im zweiten Quartal sei vor dem Hintergrund der schwankenden Marktlage durchaus erfreulich gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Beim operativen Gewinn (Ebitda) sei eine deutliche Verbesserung spürbar. Angesichts des angepassten Anblicks, der Dollar-Schwäche und anhaltender Herausforderungen am europäischen Stahlmarkt kürzte er aber seine Schätzungen./rob/mf/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 6,21EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 6,90
    Kursziel alt: 7,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 7,30 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisentwicklung des Stahlhändlers im zweiten Quartal sei vor dem Hintergrund der …