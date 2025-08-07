    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bauzinsen kommen in Bewegung - was Kaufinteressierte jetzt wissen müssen

    - Zinsniveau im Vergleich zu den letzten Wochen leicht angestiegen
    - Alle befragten Banken im Interhyp-Zinspanel prognostizieren kurzfristig
    seitwärts schwankende Bauzinsen

    Nach einer längeren Ruhephase ist wieder etwas Bewegung in die Bauzinsen
    gekommen. Die Zinspause der Europäischen Zentralbank EZB hat nur indirekten
    Einfluss auf die Bauzinsen - diese orientieren sich primär an der Entwicklung
    der Bundesanleihen. Deren Renditen sind zuletzt wieder gestiegen, unter anderem
    durch die geplante höhere Staatsverschuldung.

    Zinsen in Seitwärtsbewegung

    "Seit der zweiten Juli-Hälfte sehen wir eine leichte Aufwärtsbewegung bei den
    Bauzinsen, von rund 3,5 Prozent für zehnjährige Darlehen auf aktuell rund 3,6
    Prozent", sagt Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr." Um dieses Niveau
    werden sich die Bauzinsen voraussichtlich in den kommenden Wochen seitwärts
    bewegen: Denn der 10-Jahres-Swap, ein wichtiger Frühindikator für die
    Zinsentwicklung, nähert sich wieder, mit Schwankungen, dem Niveau vom März
    diesen Jahres - und damit dem Niveau nach Ankündigung des Schuldenpakets. Damals
    sind die Bauzinsen in der Spitze auf rund 3,7 Prozent gestiegen."

    Alle Experten des monatlichen Interhyp-Bankenpanels verorten die Bauzinsen
    kurzfristig auf gleichbleibendem Niveau. Langfristig sieht das Bild
    differenzierter aus: Bis zum Ende des dritten Quartals halten rund 57 Prozent
    gleichbleibende Zinsen rund um das aktuelle Niveau für möglich, fast 29 Prozent
    gehen von steigenden Zinsen Richtung 4 Prozent aus und knapp 14 Prozent
    schätzen, dass die Zinsen fallen werden. Genaue Prognosen sind aufgrund vieler
    geopolitischer Unsicherheiten aber nach wie vor schwer.

    Aus dem Panel heißt es: "Kurzfristig rechnen wir mit gleichbleibenden Zinsen.
    Diese Einschätzung basiert auf der aktuellen Entwicklung der wirtschaftlichen
    Indikatoren und der stabilen Geldpolitik der Zentralbanken. Mittel- bis
    langfristig halten wir eine leichte Steigerung der Zinsen für wahrscheinlich,
    sofern sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Darüber hinaus besteht ein
    hoher Kapitalbedarf in Europa und den USA, was zu steigenden Renditen führen
    sollte."

    Finanzierungskosten werden nicht günstiger - Immobilienpreise ziehen an

    Für Kaufinteressierte bedeutet die Seitwärtsentwicklung der Bauzinsen: Die
    Finanzierungskosten bleiben relativ stabil - und werden erstmal nicht günstiger.
    Und noch ein anderer Faktor spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für
    ein Eigenheim oder eine Kapitalanlage: die Entwicklung der Immobilienpreise. Der
    neue Interhyp-IW-Erschwinglichkeitsindex zeigt, dass Immobilien in Deutschland
    aktuell im erschwinglichen Bereich liegen - das war in den Jahren nach der
    Zinswende noch anders. Dabei gibt es regional jedoch große Unterschiede: In den
    großen Metropolen ist der Kauf einer Immobilie nach wie vor herausfordernd, die
    Lage in vielen Großstädten und deren Umland sieht dagegen deutlich besser aus.
    Hier ist Wohneigentum oft leistbar. Mehr dazu hier: https://www.interhyp.de/uebe
    r-interhyp/presse/interhyp-iw-erschwinglichkeitsindex-juli-2025/

    Mirjam Mohr rät daher: "Kaufinteressierte sollten die aktuelle Zinsstabilität
    und die vor allem in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern oder deren
    Umland deutlich bessere Erschwinglichkeit jetzt aktiv nutzen und ins Handeln
    kommen."

    Auch für die Verbesserung der eigenen Leistbarkeit hat die Interhyp-Vorständin
    Tipps: "Eine gut durchdachte Finanzierung, die sich an der persönlichen
    Lebensplanung orientiert, spart auf lange Sicht Kosten. Eigenleistungen beim
    Neubau oder bei der Sanierung können die Gesamtausgaben deutlich reduzieren. Und
    wer bei der Wahl des Standorts flexibel bleibt, realistische Erwartungen hat und
    sich professionell beraten lässt, erhöht auch in herausfordernden Marktphasen
    die Chancen auf den Erwerb von Wohneigentum."

    Über Interhyp:

    Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
    Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
    die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
    Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
    das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro
    erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
    die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
    Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
    eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
    Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
    Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

