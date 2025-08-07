JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Erneut habe die Online-Plattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien starke Kundenkennziffern und Margen gemeldet, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch wenn es für die Konsensschätzungen allenfalls begrenzt Spielraum nach oben gebe, sei Scout24 weiterhin einer der besten Anbieter im Kleinanzeigenbereich. Die Aktie bleibe auf der "Analyst Focus List" der Bank./rob/ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 115,9EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



