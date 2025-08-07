    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Quanten-Pionier

    2549 Aufrufe 2549 0 Kommentare 0 Kommentare

    D-Wave-Aktie taumelt nach Quartalszahlen – hilft das Milliarden-Cashpolster?

    D-Wave wächst zwar rasant im Quantenmarkt, doch der Verlust fällt höher aus als erwartet. Die Aktie rutscht ab – trotz voller Kasse und optimistischer Töne vom CEO.

    Für Sie zusammengefasst
    Quanten-Pionier - D-Wave-Aktie taumelt nach Quartalszahlen – hilft das Milliarden-Cashpolster?
    Foto: Sven Hoppe - picture alliance / dpa

    Die Aktie von D-Wave Quantum fällt nach Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag um über 4 Prozent. Grund dafür war ein höher als erwarteter Verlust. Im zweiten Quartal lag der bereinigte Nettoverlust bei 0,08 US-Dollar pro Aktie – ein Rückgang gegenüber den -0,12 US-Dollar im Vorjahr, aber deutlich unter den Analystenerwartungen von -0,05 US-Dollar. Beim Umsatz überzeugte der Quantencomputer-Spezialist hingegen: Der Wert stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 3,1 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen klar.

    CEO Alan Baratz zeigte sich dennoch optimistisch: "Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal zeigen eine anhaltend starke Performance in einer Vielzahl von technischen und geschäftlichen Kennzahlen." Baratz verwies auf mehrere Fortschritte: So brachte D-Wave im Quartal seinen Quantencomputer der sechsten Generation auf den Markt, unterzeichnete eine Absichtserklärung für ein Vor-Ort-System in Südkorea, schloss die physische Montage eines Systems bei Davidson Technologies ab und veröffentlichte neue Entwicklertools für Quanten-KI und maschinelles Lernen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    196,66€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,04€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 11,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch operativ meldete das Unternehmen Wachstum: Die Auftragseingänge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent auf 1,3 Millionen US-Dollar. In den vergangenen vier Quartalen zählte D-Wave über 100 umsatzgenerierende Kunden. Zudem konnte sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung von 400 Millionen US-Dollar eine Rekord-Cash-Position von 819 Millionen US-Dollar sichern. Diese Mittel sollen für strategische Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

    Die Aktie von D-Wave notierte zuletzt bei 17,58 US-Dollar. Allein in den vergangenen drei Monaten legte das Papier um über 58 Prozent zu, auf Jahressicht steht ein spektakuläres Kursplus von über 2000 Prozent. Trotz des Rücksetzers nach den Quartalszahlen gehört die Aktie damit weiterhin zu den Highflyern des Jahres – mit dem Fokus auf eine wachstumsstarke Zukunftstechnologie, aber auch einem entsprechenden Risiko.

    Tipp aus der RedaktionMit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Quanten-Pionier D-Wave-Aktie taumelt nach Quartalszahlen – hilft das Milliarden-Cashpolster? D-Wave wächst zwar rasant im Quantenmarkt, doch der Verlust fällt höher aus als erwartet. Die Aktie rutscht ab – trotz voller Kasse und optimistischer Töne vom CEO.