D-Wave-Aktie taumelt nach Quartalszahlen – hilft das Milliarden-Cashpolster?

Die Aktie von D-Wave Quantum fällt nach Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag um über 4 Prozent. Grund dafür war ein höher als erwarteter Verlust. Im zweiten Quartal lag der bereinigte Nettoverlust bei 0,08 US-Dollar pro Aktie – ein Rückgang gegenüber den -0,12 US-Dollar im Vorjahr, aber deutlich unter den Analystenerwartungen von -0,05 US-Dollar. Beim Umsatz überzeugte der Quantencomputer-Spezialist hingegen: Der Wert stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 3,1 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen klar.

CEO Alan Baratz zeigte sich dennoch optimistisch: "Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal zeigen eine anhaltend starke Performance in einer Vielzahl von technischen und geschäftlichen Kennzahlen." Baratz verwies auf mehrere Fortschritte: So brachte D-Wave im Quartal seinen Quantencomputer der sechsten Generation auf den Markt, unterzeichnete eine Absichtserklärung für ein Vor-Ort-System in Südkorea, schloss die physische Montage eines Systems bei Davidson Technologies ab und veröffentlichte neue Entwicklertools für Quanten-KI und maschinelles Lernen.