Quanten-Pionier
D-Wave-Aktie taumelt nach Quartalszahlen – hilft das Milliarden-Cashpolster?
D-Wave wächst zwar rasant im Quantenmarkt, doch der Verlust fällt höher aus als erwartet. Die Aktie rutscht ab – trotz voller Kasse und optimistischer Töne vom CEO.
- D-Wave verzeichnet hohen Verlust, Aktie fällt um 4%.
- Umsatz steigt um 42% auf 3,1 Millionen US-Dollar.
- CEO optimistisch, 400 Millionen US-Dollar Kapital gesichert.
- Report: Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Die Aktie von D-Wave Quantum fällt nach Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag um über 4 Prozent. Grund dafür war ein höher als erwarteter Verlust. Im zweiten Quartal lag der bereinigte Nettoverlust bei 0,08 US-Dollar pro Aktie – ein Rückgang gegenüber den -0,12 US-Dollar im Vorjahr, aber deutlich unter den Analystenerwartungen von -0,05 US-Dollar. Beim Umsatz überzeugte der Quantencomputer-Spezialist hingegen: Der Wert stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 3,1 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen klar.
CEO Alan Baratz zeigte sich dennoch optimistisch: "Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal zeigen eine anhaltend starke Performance in einer Vielzahl von technischen und geschäftlichen Kennzahlen." Baratz verwies auf mehrere Fortschritte: So brachte D-Wave im Quartal seinen Quantencomputer der sechsten Generation auf den Markt, unterzeichnete eine Absichtserklärung für ein Vor-Ort-System in Südkorea, schloss die physische Montage eines Systems bei Davidson Technologies ab und veröffentlichte neue Entwicklertools für Quanten-KI und maschinelles Lernen.
Auch operativ meldete das Unternehmen Wachstum: Die Auftragseingänge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent auf 1,3 Millionen US-Dollar. In den vergangenen vier Quartalen zählte D-Wave über 100 umsatzgenerierende Kunden. Zudem konnte sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung von 400 Millionen US-Dollar eine Rekord-Cash-Position von 819 Millionen US-Dollar sichern. Diese Mittel sollen für strategische Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.
Die Aktie von D-Wave notierte zuletzt bei 17,58 US-Dollar. Allein in den vergangenen drei Monaten legte das Papier um über 58 Prozent zu, auf Jahressicht steht ein spektakuläres Kursplus von über 2000 Prozent. Trotz des Rücksetzers nach den Quartalszahlen gehört die Aktie damit weiterhin zu den Highflyern des Jahres – mit dem Fokus auf eine wachstumsstarke Zukunftstechnologie, aber auch einem entsprechenden Risiko.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion