    UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 175 auf 160 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe sie positiv gestimmt für die Aktie des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:21 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 15,27EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Supriya Subramanian
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 160
    Kursziel alt: 175
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



