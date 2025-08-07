    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Nach zusätzlichen Investitionsvorhaben in den USA seien dem iPhone-Hersteller wohl in Sachen Zölle Zugeständnisse gemacht worden, doch Wachstum bleibe ein zentrales Thema für Apple, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:10 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 188,7EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Vogt
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00$, was eine Steigerung von +0,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
