    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Zwar sehe er mit Blick auf das Deutschlandgeschäft zwei kleinere Schwachstellen, aber der Gegenwind lasse nach, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mittelfristig könne die Telekom wohl mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie und des freien Barmittelzuflusses um 5 bis 10 Prozent rechnen, etwa wegen geringerer US-Steuern oder auch wegen der deutschen Konjunkturprogramme./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35,40
    Kursziel alt: 35,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,40, was eine Steigerung von +18,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Zwar sehe er mit Blick auf das Deutschlandgeschäft zwei kleinere Schwachstellen, aber der Gegenwind lasse nach, …