UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Zwar sehe er mit Blick auf das Deutschlandgeschäft zwei kleinere Schwachstellen, aber der Gegenwind lasse nach, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mittelfristig könne die Telekom wohl mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie und des freien Barmittelzuflusses um 5 bis 10 Prozent rechnen, etwa wegen geringerer US-Steuern oder auch wegen der deutschen Konjunkturprogramme./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.
