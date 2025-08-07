UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Zwar sehe er mit Blick auf das Deutschlandgeschäft zwei kleinere Schwachstellen, aber der Gegenwind lasse nach, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mittelfristig könne die Telekom wohl mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie und des freien Barmittelzuflusses um 5 bis 10 Prozent rechnen, etwa wegen geringerer US-Steuern oder auch wegen der deutschen Konjunkturprogramme./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,40

Kursziel alt: 35,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,40 € , was eine Steigerung von +18,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer