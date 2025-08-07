Unfallrisiko bei der Arbeit 2024 erneut zurückgegangen / Berufskrankheitengeschehen nach der Pandemie stark rückläufig (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTV Group AktievorwärtsNachrichten zu STV Group
    Berlin (ots) - Das Unfallrisiko bei der Arbeit ist im vergangenen Jahr weiter
    zurückgegangen. Das geht aus den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen
    (https://dguv.de/de/zahlen-fakten/index.jsp) der Berufsgenossenschaften und
    Unfallkassen hervor, die ihr Verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
    (DGUV) heute veröffentlicht hat. Je 1.000 Vollzeitäquivalente ereigneten sich
    2024 demnach 20,61 Unfälle bei der Arbeit, ein Rückgang um 2,3 Prozent. Auch bei
    Wegeunfällen, Schulunfällen und Berufskrankheiten verzeichneten die Träger der
    gesetzlichen Unfallversicherung Rückgänge. Der durchschnittliche Beitrag zu den
    Berufsgenossenschaften sank auf 1,09 Euro je 100 Euro Lohnsumme.

    Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr 712.257 meldepflichtige
    Arbeitsunfälle (-3,8 Prozent) sowie 168.648 meldepflichtige Wegeunfälle (-6,0
    Prozent), also Unfälle von der und zur Arbeit. 307 Versicherte verloren aufgrund
    eines Arbeitsunfalls ihr Leben, 214 aufgrund eines Wegeunfalls. 12.821
    Versicherte erhielten 2024 erstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oder
    Wegeunfalls.

    "Der Rückgang des Unfallrisikos zeigt sich über fast alle Branchen hinweg", sagt
    die stv. DGUV-Hauptgeschäftsführerin Dr. Edlyn Höller. "Das hohe Niveau von
    Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bleibt damit unverändert." Gleichzeitig
    warnt Höller davor, die positive Entwicklung der Unfallzahlen als
    selbstverständlich anzusehen. "Sinkende Unfallzahlen fallen nicht vom Himmel.
    Sie sind das Ergebnis des Engagements der Unternehmen und Beschäftigten für
    sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Wir alle sind gut beraten, in diesem
    Engagement nicht nachzulassen. Der Fachkräftemangel wird sich in den kommenden
    Jahren weiter zuspitzen. Mehr denn je sollten wir daher Maßnahmen, um unfall-
    und erkrankungsbedingte Ausfallzeiten oder Frühverrentungen zu verringern, nicht
    als Bürokratie verstehen, sondern als Investitionen, von denen alle Seiten
    profitieren."

    Berufskrankheiten gehen erneut stark zurück

    Das Abklingen der Pandemie bestimmte auch 2024 das Berufskrankheiten-Geschehen.
    Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erhielten 2024 insgesamt 90.749 Anzeigen
    auf Verdacht einer Berufskrankheit (-38 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Diese
    Zahl näherte sich damit weiter dem Wert vor der Pandemie an.

    In 26.821 Fällen wurde eine Berufskrankheit anerkannt, ein Rückgang um rund 63
    Prozent im Vergleich zu 2023. 5.190 Versicherte erhielten im vergangenen Jahr
    erstmals eine Rente aufgrund einer Berufskrankheit - ein Anstieg um über 8
