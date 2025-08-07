Unfallrisiko bei der Arbeit 2024 erneut zurückgegangen / Berufskrankheitengeschehen nach der Pandemie stark rückläufig (FOTO)

Berlin (ots) - Das Unfallrisiko bei der Arbeit ist im vergangenen Jahr weiter

zurückgegangen. Das geht aus den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen

(https://dguv.de/de/zahlen-fakten/index.jsp) der Berufsgenossenschaften und

Unfallkassen hervor, die ihr Verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

(DGUV) heute veröffentlicht hat. Je 1.000 Vollzeitäquivalente ereigneten sich

2024 demnach 20,61 Unfälle bei der Arbeit, ein Rückgang um 2,3 Prozent. Auch bei

Wegeunfällen, Schulunfällen und Berufskrankheiten verzeichneten die Träger der

gesetzlichen Unfallversicherung Rückgänge. Der durchschnittliche Beitrag zu den

Berufsgenossenschaften sank auf 1,09 Euro je 100 Euro Lohnsumme.



Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr 712.257 meldepflichtige

Arbeitsunfälle (-3,8 Prozent) sowie 168.648 meldepflichtige Wegeunfälle (-6,0

Prozent), also Unfälle von der und zur Arbeit. 307 Versicherte verloren aufgrund

eines Arbeitsunfalls ihr Leben, 214 aufgrund eines Wegeunfalls. 12.821

Versicherte erhielten 2024 erstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oder

Wegeunfalls.







die stv. DGUV-Hauptgeschäftsführerin Dr. Edlyn Höller. "Das hohe Niveau von

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bleibt damit unverändert." Gleichzeitig

warnt Höller davor, die positive Entwicklung der Unfallzahlen als

selbstverständlich anzusehen. "Sinkende Unfallzahlen fallen nicht vom Himmel.

Sie sind das Ergebnis des Engagements der Unternehmen und Beschäftigten für

sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Wir alle sind gut beraten, in diesem

Engagement nicht nachzulassen. Der Fachkräftemangel wird sich in den kommenden

Jahren weiter zuspitzen. Mehr denn je sollten wir daher Maßnahmen, um unfall-

und erkrankungsbedingte Ausfallzeiten oder Frühverrentungen zu verringern, nicht

als Bürokratie verstehen, sondern als Investitionen, von denen alle Seiten

profitieren."



Berufskrankheiten gehen erneut stark zurück



Das Abklingen der Pandemie bestimmte auch 2024 das Berufskrankheiten-Geschehen.

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erhielten 2024 insgesamt 90.749 Anzeigen

auf Verdacht einer Berufskrankheit (-38 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Diese

Zahl näherte sich damit weiter dem Wert vor der Pandemie an.



In 26.821 Fällen wurde eine Berufskrankheit anerkannt, ein Rückgang um rund 63

Prozent im Vergleich zu 2023. 5.190 Versicherte erhielten im vergangenen Jahr

erstmals eine Rente aufgrund einer Berufskrankheit - ein Anstieg um über 8 Seite 1 von 3 Seite 2 ►





