Unfallrisiko bei der Arbeit 2024 erneut zurückgegangen / Berufskrankheitengeschehen nach der Pandemie stark rückläufig (FOTO)
Berlin (ots) - Das Unfallrisiko bei der Arbeit ist im vergangenen Jahr weiter
zurückgegangen. Das geht aus den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen
(https://dguv.de/de/zahlen-fakten/index.jsp) der Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen hervor, die ihr Verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) heute veröffentlicht hat. Je 1.000 Vollzeitäquivalente ereigneten sich
2024 demnach 20,61 Unfälle bei der Arbeit, ein Rückgang um 2,3 Prozent. Auch bei
Wegeunfällen, Schulunfällen und Berufskrankheiten verzeichneten die Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung Rückgänge. Der durchschnittliche Beitrag zu den
Berufsgenossenschaften sank auf 1,09 Euro je 100 Euro Lohnsumme.
Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr 712.257 meldepflichtige
Arbeitsunfälle (-3,8 Prozent) sowie 168.648 meldepflichtige Wegeunfälle (-6,0
Prozent), also Unfälle von der und zur Arbeit. 307 Versicherte verloren aufgrund
eines Arbeitsunfalls ihr Leben, 214 aufgrund eines Wegeunfalls. 12.821
Versicherte erhielten 2024 erstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oder
Wegeunfalls.
"Der Rückgang des Unfallrisikos zeigt sich über fast alle Branchen hinweg", sagt
die stv. DGUV-Hauptgeschäftsführerin Dr. Edlyn Höller. "Das hohe Niveau von
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bleibt damit unverändert." Gleichzeitig
warnt Höller davor, die positive Entwicklung der Unfallzahlen als
selbstverständlich anzusehen. "Sinkende Unfallzahlen fallen nicht vom Himmel.
Sie sind das Ergebnis des Engagements der Unternehmen und Beschäftigten für
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Wir alle sind gut beraten, in diesem
Engagement nicht nachzulassen. Der Fachkräftemangel wird sich in den kommenden
Jahren weiter zuspitzen. Mehr denn je sollten wir daher Maßnahmen, um unfall-
und erkrankungsbedingte Ausfallzeiten oder Frühverrentungen zu verringern, nicht
als Bürokratie verstehen, sondern als Investitionen, von denen alle Seiten
profitieren."
Berufskrankheiten gehen erneut stark zurück
Das Abklingen der Pandemie bestimmte auch 2024 das Berufskrankheiten-Geschehen.
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erhielten 2024 insgesamt 90.749 Anzeigen
auf Verdacht einer Berufskrankheit (-38 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Diese
Zahl näherte sich damit weiter dem Wert vor der Pandemie an.
In 26.821 Fällen wurde eine Berufskrankheit anerkannt, ein Rückgang um rund 63
Prozent im Vergleich zu 2023. 5.190 Versicherte erhielten im vergangenen Jahr
erstmals eine Rente aufgrund einer Berufskrankheit - ein Anstieg um über 8
