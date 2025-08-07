    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien
    UBS stuft Nutrien auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 64 auf 63 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal seine und die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) übertroffen, schrieb Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem Kali und Stickstoff hätten zu den starken Zahlen beigetragen./ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 50,56EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Lucas Beaumont
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 63
    Kursziel alt: 64
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


