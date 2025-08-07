FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wechselt zur Deutschen Bank

Von den Zahlen bin ich positiv überrascht. Gerade beim RoTE war ich nicht sicher ob das Ziel erreicht wird.





Die aktuelle Strategie hat Ziele bis Ende 2025 definiert, welche wohl ausnahmslos erreicht werden. Damit haben Sewing / von Moltke einen sehr guten Job gemacht.





Jetzt bin ich auf die nächste Strategie gespannt. Sollte allerspätestens zu den Q4 Zahlen veröffentlicht werden.





Interessant dabei ist für mich besondere die geplante Ausschüttungsquote (Dividende und Aktienrückkauf) und weiterhin die Rendite (RoTE). Bei der Rendite gibt es noch Luft nach oben, da liegt die deutsche Bank mit 10% in Vergleich zu europäischen und internationalen Banken eher zurück. Wenn da ein Ziel Richtung 14-15% kommt und erklärt wird wie es erreicht werden soll sind noch ganz andere Kurse machbar.





Bleibe auf jeden Fall bisnaus weiteres investiert. Bis Mai sind Kurse von bis zu 40 € für mich twar denkbar, die aktuellen 28,50 € finde ich aktuell aber durchaus als fair bewertet.





Die Deutsche Bank hat sich über die letzten 3 Jahre zu einem Top Investment entwickelt.