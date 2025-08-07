FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wechselt zur Deutschen Bank
- FC Bayern bestätigt Weggang von Finanzvorstand Diederich.
- Diederich wechselt zur Deutschen Bank als Co-Chef.
- Nachfolge noch offen, Dreesen und Eberl übernehmen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat den Weggang von Finanzvorstand Michael Diederich bestätigt. Der 59-Jährige werde zum 30. September aus dem Gremium ausscheiden, hieß es in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Er wechselt in die Wirtschaft und übernimmt bei der Deutschen Bank deren Angaben zufolge eine Führungsposition als globaler Co-Chef der Unternehmensbank.
"Nach zwei sehr intensiven und erfolgreichen Jahren im Vorstand der FC Bayern AG habe ich mich entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen", sagte Diederich, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2026 lief.
Nachfolger noch nicht bestimmt
Bis auf Weiteres werden der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl die Aufgaben des Vorstands umsetzen. Über die Nachfolge sowie die zukünftige Aufgabenteilung werde der FCB "zu gegebener Zeit entscheiden", hieß es abschließend.
Erst Ende des vergangenen Jahres war Diederich neues Mitglied des DFL-Präsidiums geworden. Er war damals auf Dreesen gefolgt, der das Amt niedergelegt hatte. Dreesen kandidiert jetzt auch für den Lizenzierungsausschuss der Deutschen Fußball Liga./wma/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (07. August 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,42 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -18,19 %/-1,83 % bedeutet.
6 Personen aus dem Aufsichtsrat haben am 29.07.2025 die DB gekauft. ( EQS-DD )