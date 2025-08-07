Russland muss das Töten beenden

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Ziele für ein mögliches Gipfeltreffen mit den USA und Russland aufgestellt. "Erstens: Ein Ende des Tötens, und zwar muss Russland einer Waffenruhe zustimmen", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Zweitens müsse der von US-Präsident Donald Trump angestoßene Gipfel so angelegt sein, "damit das Treffen zu einem wirklich dauerhaften Frieden führen kann". Die Ukraine habe mehrfach gesagt, dass ein Ausweg aus dem Krieg am ehesten bei einem Treffen auf Ebene der Staatschefs zu finden sei. Drittens gehe es um langfristige Sicherheit, die zusammen mit den USA und Europa geschaffen werden müsse.