    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Grünwelt Energie informiert

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Künftig Lieferantenwechsel in 24 Stunden möglich

    Wien (ots) - Mit der bereits in Kraft getretenen EU-Strombinnenmarktrichtlinie
    2019/944 wird auch in Österreich der Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24
    Stunden möglich. Die praktische Umsetzung der Richtlinie erfolgt im Rahmen des
    neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Grünwelt Energie erklärt, welche
    Vorteile für Verbraucher künftig entstehen und wie ein Wechsel grundsätzlich
    abläuft.

    Wenn aktuell in Österreich ein Stromanbieter-Wechsel beauftragt wird, kann dies
    - wenn alle notwendigen Daten vorliegen - noch bis zu drei Wochen in Anspruch
    nehmen. Im Rahmen des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG)
    (https://www.bmwet.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/Strommarktreform.html)
    wird es hier zu einer deutlichen Beschleunigung des Prozesses kommen. Künftig
    koordiniert der neue Anbieter den Wechsel dann innerhalb eines Werktages. Dies
    bedeutet jedoch nicht einen Lieferbeginn innerhalb von 24 Stunden, sondern
    betrifft die Marktkommunikation und technische Anmeldung. Trotzdem ermöglicht
    die Umsetzung der EU-Richtlinie für Kunden eine vielfach beschleunigte
    Wechseloption.

    So läuft der Anbieterwechsel zu Grünwelt Energie ab

    Grundsätzlich ist ein Wechsel zu einem neuen Stromanbieter
    (https://www.gruenwelt.at/so-geht-der-wechsel.html) kein schwieriges
    Unterfangen. Zu prüfen ist vorab eine etwaige Kündigungsfrist des laufenden
    Vertrages. Verbraucher achten bei neuen Anbietern auf Tarifkosten, Laufzeit und
    häufig auch darauf, ob der Strom - wie bei Grünwelt Energie - aus 100 Prozent
    erneuerbaren Energien stammt. Ist der neue Lieferant ausgewählt, müssen Kunden
    Zählerpunktbezeichnung und Kontaktdaten an diesen übermitteln. Der neue Anbieter
    kündigt den alten Vertrag und übernimmt alle Formalitäten.

    Bereits jetzt zu nachhaltiger Energie wechseln

    "Die Beschleunigung des Wechselprozesses wird ein Vorteil für alle Verbraucher
    werden. Kunden, die schon jetzt auf zertifizierten Ökostrom umsteigen möchten,
    bieten wir verschiedene attraktive Tarife an", erklären die Experten von
    Grünwelt Energie.

    Über Grünwelt

    Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für
    nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend
    verschiedene Gastarife in Österreich an.

    Pressekontakt:

    Grünwelt Energie GmbH
    Fleischmarkt 1 / 6. Etage
    1010 Wien
    Österreich
    https://www.gruenwelt.at
    Email: mailto:info@gruenwelt.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180284/6092095
    OTS: Grünwelt Energie Österreich




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Grünwelt Energie informiert Künftig Lieferantenwechsel in 24 Stunden möglich Mit der bereits in Kraft getretenen EU-Strombinnenmarktrichtlinie 2019/944 wird auch in Österreich der Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24 Stunden möglich. Die praktische Umsetzung der Richtlinie erfolgt im Rahmen des neuen …