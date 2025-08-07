Künftig Lieferantenwechsel in 24 Stunden möglich

Wien (ots) - Mit der bereits in Kraft getretenen EU-Strombinnenmarktrichtlinie

2019/944 wird auch in Österreich der Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24

Stunden möglich. Die praktische Umsetzung der Richtlinie erfolgt im Rahmen des

neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Grünwelt Energie erklärt, welche

Vorteile für Verbraucher künftig entstehen und wie ein Wechsel grundsätzlich

abläuft.



Wenn aktuell in Österreich ein Stromanbieter-Wechsel beauftragt wird, kann dies

- wenn alle notwendigen Daten vorliegen - noch bis zu drei Wochen in Anspruch

nehmen. Im Rahmen des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG)

(https://www.bmwet.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/Strommarktreform.html)

wird es hier zu einer deutlichen Beschleunigung des Prozesses kommen. Künftig

koordiniert der neue Anbieter den Wechsel dann innerhalb eines Werktages. Dies

bedeutet jedoch nicht einen Lieferbeginn innerhalb von 24 Stunden, sondern

betrifft die Marktkommunikation und technische Anmeldung. Trotzdem ermöglicht

die Umsetzung der EU-Richtlinie für Kunden eine vielfach beschleunigte

Wechseloption.





So läuft der Anbieterwechsel zu Grünwelt Energie ab



Grundsätzlich ist ein Wechsel zu einem neuen Stromanbieter

(https://www.gruenwelt.at/so-geht-der-wechsel.html) kein schwieriges

Unterfangen. Zu prüfen ist vorab eine etwaige Kündigungsfrist des laufenden

Vertrages. Verbraucher achten bei neuen Anbietern auf Tarifkosten, Laufzeit und

häufig auch darauf, ob der Strom - wie bei Grünwelt Energie - aus 100 Prozent

erneuerbaren Energien stammt. Ist der neue Lieferant ausgewählt, müssen Kunden

Zählerpunktbezeichnung und Kontaktdaten an diesen übermitteln. Der neue Anbieter

kündigt den alten Vertrag und übernimmt alle Formalitäten.



Bereits jetzt zu nachhaltiger Energie wechseln



"Die Beschleunigung des Wechselprozesses wird ein Vorteil für alle Verbraucher

werden. Kunden, die schon jetzt auf zertifizierten Ökostrom umsteigen möchten,

bieten wir verschiedene attraktive Tarife an", erklären die Experten von

Grünwelt Energie.



