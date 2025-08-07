Grünwelt Energie informiert
Künftig Lieferantenwechsel in 24 Stunden möglich
Wien (ots) - Mit der bereits in Kraft getretenen EU-Strombinnenmarktrichtlinie
2019/944 wird auch in Österreich der Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24
Stunden möglich. Die praktische Umsetzung der Richtlinie erfolgt im Rahmen des
neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Grünwelt Energie erklärt, welche
Vorteile für Verbraucher künftig entstehen und wie ein Wechsel grundsätzlich
abläuft.
Wenn aktuell in Österreich ein Stromanbieter-Wechsel beauftragt wird, kann dies
- wenn alle notwendigen Daten vorliegen - noch bis zu drei Wochen in Anspruch
nehmen. Im Rahmen des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG)
(https://www.bmwet.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/Strommarktreform.html)
wird es hier zu einer deutlichen Beschleunigung des Prozesses kommen. Künftig
koordiniert der neue Anbieter den Wechsel dann innerhalb eines Werktages. Dies
bedeutet jedoch nicht einen Lieferbeginn innerhalb von 24 Stunden, sondern
betrifft die Marktkommunikation und technische Anmeldung. Trotzdem ermöglicht
die Umsetzung der EU-Richtlinie für Kunden eine vielfach beschleunigte
Wechseloption.
So läuft der Anbieterwechsel zu Grünwelt Energie ab
Grundsätzlich ist ein Wechsel zu einem neuen Stromanbieter
(https://www.gruenwelt.at/so-geht-der-wechsel.html) kein schwieriges
Unterfangen. Zu prüfen ist vorab eine etwaige Kündigungsfrist des laufenden
Vertrages. Verbraucher achten bei neuen Anbietern auf Tarifkosten, Laufzeit und
häufig auch darauf, ob der Strom - wie bei Grünwelt Energie - aus 100 Prozent
erneuerbaren Energien stammt. Ist der neue Lieferant ausgewählt, müssen Kunden
Zählerpunktbezeichnung und Kontaktdaten an diesen übermitteln. Der neue Anbieter
kündigt den alten Vertrag und übernimmt alle Formalitäten.
Bereits jetzt zu nachhaltiger Energie wechseln
"Die Beschleunigung des Wechselprozesses wird ein Vorteil für alle Verbraucher
werden. Kunden, die schon jetzt auf zertifizierten Ökostrom umsteigen möchten,
bieten wir verschiedene attraktive Tarife an", erklären die Experten von
Grünwelt Energie.
Über Grünwelt
Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für
nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend
verschiedene Gastarife in Österreich an.
Pressekontakt:
Grünwelt Energie GmbH
Fleischmarkt 1 / 6. Etage
1010 Wien
Österreich
https://www.gruenwelt.at
Email: mailto:info@gruenwelt.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180284/6092095
OTS: Grünwelt Energie Österreich
Über Grünwelt
Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für
nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend
verschiedene Gastarife in Österreich an.
