    Dax am Mittag wieder deutlich über 24.000er-Marke

    Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.260 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Allianz, BASF und Heidelberg Materials, am Ende Rheinmetall, die Deutsche Telekom und Merck.

    Unter anderem steigen bei den Anlegern offenbar die Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Zudem geht die Berichtssaison weiter. "An den Aktien der Deutschen Telekom lässt sich sehr gut erkennen, dass die Erwartungshaltung vieler Investoren an die Quartalszahlen hoch sind", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Auch die Rheinmetall AG hat heute dieselbe Erfahrung machen müssen. Gut ist derzeit nicht gut genug."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1665 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8573 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,29 US-Dollar; das waren 40 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
