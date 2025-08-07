Wirtschaft
Dax am Mittag wieder deutlich über 24.000er-Marke
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.260 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Allianz, BASF und Heidelberg Materials, am Ende Rheinmetall, die Deutsche Telekom und Merck.
Unter anderem steigen bei den Anlegern offenbar die Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Zudem geht die Berichtssaison weiter. "An den Aktien der Deutschen Telekom lässt sich sehr gut erkennen, dass die Erwartungshaltung vieler Investoren an die Quartalszahlen hoch sind", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Auch die Rheinmetall AG hat heute dieselbe Erfahrung machen müssen. Gut ist derzeit nicht gut genug."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1665 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8573 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,29 US-Dollar; das waren 40 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ken_Ken schrieb 25.07.25, 10:02
Der DAX ist ja sozusagen die Allianz - ein bisschen zumindest bei dem hohen Anteil. Und wenn die internationalen Trader den DAX kaufen oder verkaufen über Futures und Optionen hat das massive Auswirkungen auf den Allianz-Kurs. Das hat überhaupt nichts mit dem aktuellen Geschäftsverlauf der Allianz zu tun.
Einfach aussitzen und ignorieren - und wer es traden will, kann lieber einfach direkt ein Derivat auf den DAX nehmen. Der Allianzkurs selber hat durch die hohe Dividende und das Rückkaufprogramm genug Stütze das er immer wieder zurückkommen wird.
Hara-Kiri schrieb 17.07.25, 11:05
Man sehe die Kurse zu denen die Allianz selber zurückkauft 356,-
😉
Die Allianz SE hat am 15. Juli 2025 eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht, die im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms erfolgt sind. Im Zeitraum vom 7. bis 11. Juli 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 280.297 Aktien. Die Käufe wurden zu unterschiedlichen Durchschnittskursen getätigt, die zwischen346,42 und 356,07 Euro pro Aktie lagen. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 hat die Allianz insgesamt 3.458.080 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme abgewickelt.
Zusätzlich zu den Informationen über den Aktienrückkauf gab die Allianz bekannt, dass die US-Wertpapieraufsicht SEC die Beschränkungen für ihre Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) aufgehoben hat. Diese Aufhebung erlaubt es der Allianz, wieder alle Geschäfte in den USA zu betreiben, nachdem die SEC im Jahr 2022 aufgrund eines milliardenschweren Anlageskandals, der während der Corona-Pandemie auftrat, für zehn Jahre Einschränkungen verhängt hatte. Die AGI hatte sich damals des Wertpapierbetrugs schuldig bekannt, was zu erheblichen Verlusten für Großanleger führte. Infolgedessen verbuchte die Allianz Belastungen von etwa 5,6 Milliarden Euro für Entschädigungen und Geldbußen.
Vorstandschef Oliver Bäte betonte, dass die Aufhebung der Beschränkungen das Ergebnis der umfassenden Aufarbeitung und Abwicklung der US-Tochtergesellschaft sei. Die SEC hatte die Entscheidung zur Aufhebung der Beschränkungen bereits zuvor online veröffentlicht, jedoch blieb dies der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.
In einem weiteren positiven Signal für die Allianz hat die Privatbank Berenberg die Einstufung des Unternehmens mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner verwies auf die höheren Wachstumsprognosen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV), die auf umfangreichere Aktienrückkäufe des Unternehmens hindeuten könnten. Die Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027 wurden entsprechend angehoben.
Insgesamt zeigt die Allianz SE mit diesen Maßnahmen und Entwicklungen eine positive Marktstrategie, die sowohl die Rückkehr zu den US-Märkten als auch die Stärkung des eigenen Aktienkurses umfasst.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19637892-allianz-se-erfolgreicher-aktienrueckkauf-rueckkehr-usa
RS-Finance schrieb 16.07.25, 13:17
Allianz-Fondstochter AGI darf Geschäft in den USA wieder aufnehmen, sagt CEO
Allianz-Fondstochter AGI darf Geschäft in den USA wieder aufnehmen, sagt CEO
