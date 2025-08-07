UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 99,86EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

