JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach detaillierten Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Blick auf die Details sei positiv, da das überraschend starke Zahlenwerk des Maschinenbauers durch die Sparte Separation & Flow Technologies (SFT) getragen werde, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. SFT habe eine Rekordmarge im abgelaufenen Quartal gemeldet, die auf starke Preise für neue Ausrüstung zurückgehe./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 64,60EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



