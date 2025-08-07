RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele blieben unverändert, während der Geschäftsbereich Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen und Digital Industries diese verfehlt habe./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 227,7EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.





