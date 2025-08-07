RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mehr oder weniger wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gekürzte Umsatzprognose werde wohl nicht gut ankommen, sie sei aber auch keine große Überraschung, da der Konsens schon in diesem Bereich liege. Ausgleichend wirke, dass das untere Ende der Zielspanne für die operative Marge (Ebit) angehoben worden sei./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 68,54EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.





