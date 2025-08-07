    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mehr oder weniger wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gekürzte Umsatzprognose werde wohl nicht gut ankommen, sie sei aber auch keine große Überraschung, da der Konsens schon in diesem Bereich liege. Ausgleichend wirke, dass das untere Ende der Zielspanne für die operative Marge (Ebit) angehoben worden sei./tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

