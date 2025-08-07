    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOn Holding Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu On Holding Registered (A)
    E.ON Solar ist Branchen-Sieger im Ranking "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" von FOCUS MONEY und ServiceValue

    München (ots) - FOCUS MONEY und ServiceValue haben E.ON Solar mit dem ersten
    Platz in der Kategorie Solar/Photovoltaik im Rahmen der Studie "Deutschlands
    Beste - Rund ums Haus" ausgezeichnet. In der Umfrage kürten Kundinnen und Kunden
    E.ON Solar, den Photovoltaik-Bereich von E.ON Energie Deutschland, zum besten
    Solaranlagen-Anbieter der Bundesrepublik. Die gesamte Untersuchung basiert auf
    mehr als 154.000 Verbraucherurteilen.

    Philipp Klenner, bei E.ON Energie Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen
    wie Photovoltaik, sagt zum Qualitäts-Siegel: "Ich freue mich besonders über
    diese Auszeichnung, weil die Studie die Perspektive der Kundinnen und Kunden in
    den Mittelpunkt stellt - genau wie wir das jeden Tag in unserem Energie-Geschäft
    rund ums Haus tun. Egal ob es um Solaranlagen geht, um
    Elektroauto-Ladestationen, Wärmepumpen, smarte Energiemanagementsysteme,
    klassische Festpreistarife oder innovative Stromtarife."

    E.ON bietet deutschlandweit Solaranlagen mit Energiemanagementsystemen und
    Batteriespeichern an

    Die E.ON Energie Deutschland GmbH bietet Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern
    mit ihren Solar-Tochterfirmen bundesweit Photovoltaikanlagen sowie passende
    Batteriespeicher fürs Eigenheim an. Intelligente Energiemanagementsysteme, die
    den eigenen Stromverbrauch sowie die Solarstromeinspeisung optimieren und so die
    Stromrechnung senken können, werden standardmäßig mit eingebaut oder können auf
    Wunsch nachgerüstet werden - auch für Photovoltaikanlagen, die nicht von E.ON
    stammen. Das Energiemanagementsystem E.ON Home Energiemanager kann
    Solarspeicher, Ladestation und Wärmepumpe sowie auf Wunsch dynamische
    Stromtarife verschiedener Anbieter in die smarte Steuerung im Haus integrieren.

    Studie zeigt Verbraucher-Erfahrungen mit fast 1500 Unternehmen in 97 Branchen

    Für die Untersuchung "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" im Auftrag von FOCUS
    MONEY hat das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue Kundinnen und
    Kunden nach ihrer Gesamtzufriedenheit mit Anbietern rund ums Haus befragt.
    Gegenstand der Studie sind annähernd 1500 Unternehmen aus 97 Branchen rund um
    das Thema "Haus und Garten". Die Befragten gaben ihre Bewertungen auf Basis
    eigener Erfahrungen und Erlebnisse mit den Firmen in den vergangenen 36 Monaten
    ab.

    Zu den Ergebnissen: https://servicevalue.de/rankings/photovoltaik-solar/

    Zu E.ON Solar: https://www.eon.de/de/pk/solar.html

    E.ON Energie Deutschland GmbH
    Arnulfstraße 203
    80634 München
    http://www.eon.de

    Birthe Bruhns
    Tel.: +49 89 1254 34 73

