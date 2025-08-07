E.ON Solar ist Branchen-Sieger im Ranking "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" von FOCUS MONEY und ServiceValue

München (ots) - FOCUS MONEY und ServiceValue haben E.ON Solar mit dem ersten

Platz in der Kategorie Solar/Photovoltaik im Rahmen der Studie "Deutschlands

Beste - Rund ums Haus" ausgezeichnet. In der Umfrage kürten Kundinnen und Kunden

E.ON Solar, den Photovoltaik-Bereich von E.ON Energie Deutschland, zum besten

Solaranlagen-Anbieter der Bundesrepublik. Die gesamte Untersuchung basiert auf

mehr als 154.000 Verbraucherurteilen.



Philipp Klenner, bei E.ON Energie Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen

wie Photovoltaik, sagt zum Qualitäts-Siegel: "Ich freue mich besonders über

diese Auszeichnung, weil die Studie die Perspektive der Kundinnen und Kunden in

den Mittelpunkt stellt - genau wie wir das jeden Tag in unserem Energie-Geschäft

rund ums Haus tun. Egal ob es um Solaranlagen geht, um

Elektroauto-Ladestationen, Wärmepumpen, smarte Energiemanagementsysteme,

klassische Festpreistarife oder innovative Stromtarife."





