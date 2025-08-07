E.ON Solar ist Branchen-Sieger im Ranking "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" von FOCUS MONEY und ServiceValue
München (ots) - FOCUS MONEY und ServiceValue haben E.ON Solar mit dem ersten
Platz in der Kategorie Solar/Photovoltaik im Rahmen der Studie "Deutschlands
Beste - Rund ums Haus" ausgezeichnet. In der Umfrage kürten Kundinnen und Kunden
E.ON Solar, den Photovoltaik-Bereich von E.ON Energie Deutschland, zum besten
Solaranlagen-Anbieter der Bundesrepublik. Die gesamte Untersuchung basiert auf
mehr als 154.000 Verbraucherurteilen.
Philipp Klenner, bei E.ON Energie Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen
wie Photovoltaik, sagt zum Qualitäts-Siegel: "Ich freue mich besonders über
diese Auszeichnung, weil die Studie die Perspektive der Kundinnen und Kunden in
den Mittelpunkt stellt - genau wie wir das jeden Tag in unserem Energie-Geschäft
rund ums Haus tun. Egal ob es um Solaranlagen geht, um
Elektroauto-Ladestationen, Wärmepumpen, smarte Energiemanagementsysteme,
klassische Festpreistarife oder innovative Stromtarife."
E.ON bietet deutschlandweit Solaranlagen mit Energiemanagementsystemen und
Batteriespeichern an
Die E.ON Energie Deutschland GmbH bietet Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern
mit ihren Solar-Tochterfirmen bundesweit Photovoltaikanlagen sowie passende
Batteriespeicher fürs Eigenheim an. Intelligente Energiemanagementsysteme, die
den eigenen Stromverbrauch sowie die Solarstromeinspeisung optimieren und so die
Stromrechnung senken können, werden standardmäßig mit eingebaut oder können auf
Wunsch nachgerüstet werden - auch für Photovoltaikanlagen, die nicht von E.ON
stammen. Das Energiemanagementsystem E.ON Home Energiemanager kann
Solarspeicher, Ladestation und Wärmepumpe sowie auf Wunsch dynamische
Stromtarife verschiedener Anbieter in die smarte Steuerung im Haus integrieren.
Studie zeigt Verbraucher-Erfahrungen mit fast 1500 Unternehmen in 97 Branchen
Für die Untersuchung "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" im Auftrag von FOCUS
MONEY hat das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue Kundinnen und
Kunden nach ihrer Gesamtzufriedenheit mit Anbietern rund ums Haus befragt.
Gegenstand der Studie sind annähernd 1500 Unternehmen aus 97 Branchen rund um
das Thema "Haus und Garten". Die Befragten gaben ihre Bewertungen auf Basis
eigener Erfahrungen und Erlebnisse mit den Firmen in den vergangenen 36 Monaten
ab.
Zu den Ergebnissen: https://servicevalue.de/rankings/photovoltaik-solar/
Zu E.ON Solar: https://www.eon.de/de/pk/solar.html
Pressekontakt:
E.ON Energie Deutschland GmbH
Arnulfstraße 203
80634 München
http://www.eon.de
Pressekontakt:
Birthe Bruhns
Tel.: +49 89 1254 34 73
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/6092135
OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH
Zu den Ergebnissen: https://servicevalue.de/rankings/photovoltaik-solar/
Zu E.ON Solar: https://www.eon.de/de/pk/solar.html
