    Gutes erstes Halbjahr 2025 - mehr Förderung für Wirtschaft und Privatkunden

    Frankfurt a. M. (ots) -

    - Neuzusagen deutlich um 4,7 auf 39,4 Milliarden Euro gestiegen
    - Förderaufwand in Höhe von 246 Millionen Euro durch Einsatz eigener Mittel
    - Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation mehr als verdoppelt auf
    6,9 Milliarden Euro
    - Die Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive Heizungsförderung für
    Privatkunden ist um 2,1 auf 5,3 Milliarden Euro gewachsen
    - Positives Konzernergebnis von 289 Millionen Euro trotz herausfordernden
    Umfelds - Ökonomisches Ergebnis (Konzernergebnis vor IFRS-Effekten,
    Förderaufwand und Steuern) bei 824 Millionen Euro
    - KfW-Vorstandsvorsitzender Wintels: "Es ist für unsere Kunden wichtig, dass wir
    in einem anspruchsvollen Umfeld unser Geschäftsvolumen und den Einsatz eigener
    Mittel erhöhen"

    Die KfW hat angesichts des herausfordernden geopolitischen Umfelds ein gutes
    erstes Halbjahr verzeichnet. Insgesamt sagte sie Finanzierungen in Höhe von 39,4
    Milliarden Eurozu - fast fünf Milliarden Euro mehr als im Vorjahr (01-06/2024:
    34,7 Milliarden Euro).

    Insbesondere in der inländischen Förderung zeigte sich ein deutlicher Anstieg.
    Hier belief sich das Volumen der Neuzusagen zur Jahresmitte auf 25,3 Milliarden
    Euro(01-06/2024: 20,6 Milliarden Euro). Im Segment Mittelstand hat sich die
    Nachfrage speziell nach Finanzierungen für Klima-, Umwelt- und
    Innovationsvorhaben mehr als verdoppelt (6,9 Milliarden Euro gegenüber 2,8
    Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum). Aufgrund des deutlich niedrigeren
    EU-Referenzzinses im Vergleich zum Vorjahr und der damit einhergehenden
    attraktiven Konditionengestaltung stieg die Nachfrage im Programm "Erneuerbare
    Energien - Standard" besonders stark auf 3,6 Milliarden Euro (01-06/2024: 5
    Millionen Euro). Auch die Programme für private Kunden blieben weiterhin sehr
    gefragt, mit dem Schwerpunkt auf der energieeffizienten Gebäudeförderung
    einschließlich der Heizungsförderung.

    "Die deutlich gestiegene Nachfrage des Mittelstands nach KfW-Krediten für
    Klima-, Umwelt- und Innovationsvorhaben ist ein ermutigendes Zeichen", sagte
    Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "Die Investitionsbereitschaft der
    Unternehmen ist für den Standort Deutschland für Beschäftigung und Wachstum von
    entscheidender Bedeutung."

    Das Neugeschäft der Export- und Projektfinanzierung erreichte mit 11,6
    Milliarden Euro fast das sehr hohe Vorjahresniveau (01-06/2024: 12,3 Milliarden
    Euro). Die Zusagen in der KfW Entwicklungsbank lagen mit 2,0 Milliarden Euro
    erfreulicherweise deutlich über dem Vorjahresniveau (01-06/ 2024: 1,4 Milliarden
    Euro). Die DEG sagte wie im Vorjahr rund 0,6 Milliarden Euro an Finanzierungen
