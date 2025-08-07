KfW
Gutes erstes Halbjahr 2025 - mehr Förderung für Wirtschaft und Privatkunden
Frankfurt a. M. (ots) -
- Neuzusagen deutlich um 4,7 auf 39,4 Milliarden Euro gestiegen
- Förderaufwand in Höhe von 246 Millionen Euro durch Einsatz eigener Mittel
- Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation mehr als verdoppelt auf
6,9 Milliarden Euro
- Die Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive Heizungsförderung für
Privatkunden ist um 2,1 auf 5,3 Milliarden Euro gewachsen
- Positives Konzernergebnis von 289 Millionen Euro trotz herausfordernden
Umfelds - Ökonomisches Ergebnis (Konzernergebnis vor IFRS-Effekten,
Förderaufwand und Steuern) bei 824 Millionen Euro
- KfW-Vorstandsvorsitzender Wintels: "Es ist für unsere Kunden wichtig, dass wir
in einem anspruchsvollen Umfeld unser Geschäftsvolumen und den Einsatz eigener
Mittel erhöhen"
Die KfW hat angesichts des herausfordernden geopolitischen Umfelds ein gutes
erstes Halbjahr verzeichnet. Insgesamt sagte sie Finanzierungen in Höhe von 39,4
Milliarden Eurozu - fast fünf Milliarden Euro mehr als im Vorjahr (01-06/2024:
34,7 Milliarden Euro).
- Neuzusagen deutlich um 4,7 auf 39,4 Milliarden Euro gestiegen
- Förderaufwand in Höhe von 246 Millionen Euro durch Einsatz eigener Mittel
- Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation mehr als verdoppelt auf
6,9 Milliarden Euro
- Die Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive Heizungsförderung für
Privatkunden ist um 2,1 auf 5,3 Milliarden Euro gewachsen
- Positives Konzernergebnis von 289 Millionen Euro trotz herausfordernden
Umfelds - Ökonomisches Ergebnis (Konzernergebnis vor IFRS-Effekten,
Förderaufwand und Steuern) bei 824 Millionen Euro
- KfW-Vorstandsvorsitzender Wintels: "Es ist für unsere Kunden wichtig, dass wir
in einem anspruchsvollen Umfeld unser Geschäftsvolumen und den Einsatz eigener
Mittel erhöhen"
Die KfW hat angesichts des herausfordernden geopolitischen Umfelds ein gutes
erstes Halbjahr verzeichnet. Insgesamt sagte sie Finanzierungen in Höhe von 39,4
Milliarden Eurozu - fast fünf Milliarden Euro mehr als im Vorjahr (01-06/2024:
34,7 Milliarden Euro).
Anzeige
Präsentiert von
Insbesondere in der inländischen Förderung zeigte sich ein deutlicher Anstieg.
Hier belief sich das Volumen der Neuzusagen zur Jahresmitte auf 25,3 Milliarden
Euro(01-06/2024: 20,6 Milliarden Euro). Im Segment Mittelstand hat sich die
Nachfrage speziell nach Finanzierungen für Klima-, Umwelt- und
Innovationsvorhaben mehr als verdoppelt (6,9 Milliarden Euro gegenüber 2,8
Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum). Aufgrund des deutlich niedrigeren
EU-Referenzzinses im Vergleich zum Vorjahr und der damit einhergehenden
attraktiven Konditionengestaltung stieg die Nachfrage im Programm "Erneuerbare
Energien - Standard" besonders stark auf 3,6 Milliarden Euro (01-06/2024: 5
Millionen Euro). Auch die Programme für private Kunden blieben weiterhin sehr
gefragt, mit dem Schwerpunkt auf der energieeffizienten Gebäudeförderung
einschließlich der Heizungsförderung.
"Die deutlich gestiegene Nachfrage des Mittelstands nach KfW-Krediten für
Klima-, Umwelt- und Innovationsvorhaben ist ein ermutigendes Zeichen", sagte
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "Die Investitionsbereitschaft der
Unternehmen ist für den Standort Deutschland für Beschäftigung und Wachstum von
entscheidender Bedeutung."
Das Neugeschäft der Export- und Projektfinanzierung erreichte mit 11,6
Milliarden Euro fast das sehr hohe Vorjahresniveau (01-06/2024: 12,3 Milliarden
Euro). Die Zusagen in der KfW Entwicklungsbank lagen mit 2,0 Milliarden Euro
erfreulicherweise deutlich über dem Vorjahresniveau (01-06/ 2024: 1,4 Milliarden
Euro). Die DEG sagte wie im Vorjahr rund 0,6 Milliarden Euro an Finanzierungen
Hier belief sich das Volumen der Neuzusagen zur Jahresmitte auf 25,3 Milliarden
Euro(01-06/2024: 20,6 Milliarden Euro). Im Segment Mittelstand hat sich die
Nachfrage speziell nach Finanzierungen für Klima-, Umwelt- und
Innovationsvorhaben mehr als verdoppelt (6,9 Milliarden Euro gegenüber 2,8
Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum). Aufgrund des deutlich niedrigeren
EU-Referenzzinses im Vergleich zum Vorjahr und der damit einhergehenden
attraktiven Konditionengestaltung stieg die Nachfrage im Programm "Erneuerbare
Energien - Standard" besonders stark auf 3,6 Milliarden Euro (01-06/2024: 5
Millionen Euro). Auch die Programme für private Kunden blieben weiterhin sehr
gefragt, mit dem Schwerpunkt auf der energieeffizienten Gebäudeförderung
einschließlich der Heizungsförderung.
"Die deutlich gestiegene Nachfrage des Mittelstands nach KfW-Krediten für
Klima-, Umwelt- und Innovationsvorhaben ist ein ermutigendes Zeichen", sagte
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "Die Investitionsbereitschaft der
Unternehmen ist für den Standort Deutschland für Beschäftigung und Wachstum von
entscheidender Bedeutung."
Das Neugeschäft der Export- und Projektfinanzierung erreichte mit 11,6
Milliarden Euro fast das sehr hohe Vorjahresniveau (01-06/2024: 12,3 Milliarden
Euro). Die Zusagen in der KfW Entwicklungsbank lagen mit 2,0 Milliarden Euro
erfreulicherweise deutlich über dem Vorjahresniveau (01-06/ 2024: 1,4 Milliarden
Euro). Die DEG sagte wie im Vorjahr rund 0,6 Milliarden Euro an Finanzierungen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte