Gutes erstes Halbjahr 2025 - mehr Förderung für Wirtschaft und Privatkunden

Frankfurt a. M. (ots) -



- Neuzusagen deutlich um 4,7 auf 39,4 Milliarden Euro gestiegen

- Förderaufwand in Höhe von 246 Millionen Euro durch Einsatz eigener Mittel

- Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation mehr als verdoppelt auf

6,9 Milliarden Euro

- Die Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive Heizungsförderung für

Privatkunden ist um 2,1 auf 5,3 Milliarden Euro gewachsen

- Positives Konzernergebnis von 289 Millionen Euro trotz herausfordernden

Umfelds - Ökonomisches Ergebnis (Konzernergebnis vor IFRS-Effekten,

Förderaufwand und Steuern) bei 824 Millionen Euro

- KfW-Vorstandsvorsitzender Wintels: "Es ist für unsere Kunden wichtig, dass wir

in einem anspruchsvollen Umfeld unser Geschäftsvolumen und den Einsatz eigener

Mittel erhöhen"



Die KfW hat angesichts des herausfordernden geopolitischen Umfelds ein gutes

erstes Halbjahr verzeichnet. Insgesamt sagte sie Finanzierungen in Höhe von 39,4

Milliarden Eurozu - fast fünf Milliarden Euro mehr als im Vorjahr (01-06/2024:

34,7 Milliarden Euro).





