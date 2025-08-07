    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    BERENBERG stuft Zalando auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Anne Critchlow beschrieb die negative Kursentwicklung auf die jüngst vorgestellten Resultate in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als überraschend. Die Aktien des Online-Händlers seien derzeit unterbewertet angesichts des Wachstumspotenzials, das beim operativen Gewinn prozentual zweistellig sei./rob/tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:15 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,27EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Anne Critchlow
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


