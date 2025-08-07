    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Nicholas Green hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die bestätigten Jahresziele hervor, nachdem der Industriekonzern mit seinen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Die gesamtwirtschaftliche Lage habe aber die Erholung der kurzzyklischen Sparte Digital Industries (DI) gebremst./rob/ck/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 227,8EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Nicholas Green
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 230
    Kursziel alt: 230
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00, was einem Rückgang von +-0,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Nicholas Green hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die bestätigten Jahresziele hervor, …