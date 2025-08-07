BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Nicholas Green hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die bestätigten Jahresziele hervor, nachdem der Industriekonzern mit seinen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Die gesamtwirtschaftliche Lage habe aber die Erholung der kurzzyklischen Sparte Digital Industries (DI) gebremst./rob/ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 227,8EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 € , was einem Rückgang von +-0,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer