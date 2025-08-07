BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Nicholas Green hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die bestätigten Jahresziele hervor, nachdem der Industriekonzern mit seinen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Die gesamtwirtschaftliche Lage habe aber die Erholung der kurzzyklischen Sparte Digital Industries (DI) gebremst./rob/ck/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 227,8EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Nicholas Green
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
