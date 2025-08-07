Gemeinsam für eine grüne Zukunft
sewikom und BeSte Stadtwerke mit gemeinsamen Kombitarifen für Internet, Ökostrom und Gas
Beverungen (ots) - Alle reden über Nachhaltigkeit im Alltag, sewikom setzt sie
mit starken Partnern um und bietet nachhaltige Energie und schnelles Internet in
einem Paket. Ab sofort bieten die Firmen sewikom und BeSte Stadtwerke - mit
Kundenbüros in Beverungen, Brakel, Bad Driburg, Warburg und Steinheim - für die
privaten Haushalte attraktive Tarife an, die sich perfekt ergänzen. Gestartet
wird in Marienmünster, Brakel und Siebenstern, gefolgt von Extertal, Blomberg
und Barntrup, wo aktuell beraten wird.
Neukunden der sewikom können die Internettarife Fiber 300, Fiber 600 und Fiber
1.000 mit den Ökostrom- und Gastarifen der BeSte Stadtwerke kombinieren. sewikom
Bestandskunden profitieren ebenfalls von Vorteilen und attraktiven Konditionen
mit bis zu drei Freimonaten.
mit starken Partnern um und bietet nachhaltige Energie und schnelles Internet in
einem Paket. Ab sofort bieten die Firmen sewikom und BeSte Stadtwerke - mit
Kundenbüros in Beverungen, Brakel, Bad Driburg, Warburg und Steinheim - für die
privaten Haushalte attraktive Tarife an, die sich perfekt ergänzen. Gestartet
wird in Marienmünster, Brakel und Siebenstern, gefolgt von Extertal, Blomberg
und Barntrup, wo aktuell beraten wird.
Neukunden der sewikom können die Internettarife Fiber 300, Fiber 600 und Fiber
1.000 mit den Ökostrom- und Gastarifen der BeSte Stadtwerke kombinieren. sewikom
Bestandskunden profitieren ebenfalls von Vorteilen und attraktiven Konditionen
mit bis zu drei Freimonaten.
Mit diesen Angeboten gibt es nicht nur die umweltschonende Glasfasertechnologie
als Basis für schnelles Internet plus Telefonie/TV, sondern auch preisgünstige
Strom- und Gastarife mit einer kompetenten Beratung vor Ort.
"Regional verwurzelt, regional aktiv für die Bürger, dafür stehen wir bei der
sewikom. Mit BeSte Stadtwerke haben wir einen hervorragenden Partner für
Nachhaltigkeitsthemen und regionales Engagement", kommentiert die sewikom.:
"Unsere gemeinsamen Tarife überzeugen nicht nur hinsichtlich der Technik und
Leistungsfähigkeit, sondern auch ökologisch."
Die Geschäftsführer von BeSte Stadtwerke freuen sich: "Die Kooperation mit
sewikom ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ein
umfassendes Angebot für nachhaltige Energie und moderne Technologie zu bieten.
So können noch mehr Haushalte aktiv zur Energiewende beitragen und wir agieren
partnerschaftlich als regionale Firmen aus der Region für die Region."
Hier zur Langfassung (https://sewikom.de/blog)
Über die Unternehmen
Beste Stadtwerke GmbH
Die BeSte Stadtwerke GmbH ist ein regionaler Energieanbieter für Ökostrom,
Erdgas sowie Wärme und bietet zusätzlich Energiedienstleistungen an. Über 60
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den fünf Standorten im Kreis Höxter sorgen
für einen optimalen Kundenservice und informieren zu allen Themen rund um die
Energieversorgung.
Die BeSte Stadtwerke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der zu hundert Prozent in
kommunaler Hand befindlichen EAM-Gruppe und in dieser starken Gemeinschaft für
die komplexen Aufgaben und zukünftigen Themen in der modernen Energiewirtschaft
BeStens aufgestellt. Weitere Informationen unter www.BeSte-Stadtwerke.de
(http://www.beste-stadtwerke.de/)
sewikom.
"Unser Netz ist das, was du daraus machst." ist das Motto der sewikom GmbH mit
ihrem Hauptsitz in Beverungen in Nordrhein-Westfalen. Die sewikom ist seit
Jahren ein verlässlicher Partner für die Kommunen und ländliche Regionen, die
schnelle Internetinfrastrukturen benötigen. Die sewikom Mitarbeiter sorgen unter
anderem in den Kreisen Höxter und Lippe für einen flächendeckenden Ausbau des
Glasfaser-Netzes, den Betrieb der Glasfaser-Netze und liefern schnellste
Datenraten für Privathaushalte, Wohnungswirtschaft und Wirtschaftsunternehmen.
Das Unternehmen agiert dabei vom Ausbau bis zum Anschluss aus einer Hand.
Infos: http://www.sewikom.de/
Pressekontakt:
BeSte Stadtwerke GmbH
Telefon: 0 52 73 - 36 88 2413
E-Mail: mailto:Julia.Franzmann@BeSte-Stadtwerke.de
Presseteam sewikom
E-Mail: mailto:presse@sewikom.de
Tel. +49 05273 3676229
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179782/6092156
OTS: sewikom
als Basis für schnelles Internet plus Telefonie/TV, sondern auch preisgünstige
Strom- und Gastarife mit einer kompetenten Beratung vor Ort.
"Regional verwurzelt, regional aktiv für die Bürger, dafür stehen wir bei der
sewikom. Mit BeSte Stadtwerke haben wir einen hervorragenden Partner für
Nachhaltigkeitsthemen und regionales Engagement", kommentiert die sewikom.:
"Unsere gemeinsamen Tarife überzeugen nicht nur hinsichtlich der Technik und
Leistungsfähigkeit, sondern auch ökologisch."
Die Geschäftsführer von BeSte Stadtwerke freuen sich: "Die Kooperation mit
sewikom ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ein
umfassendes Angebot für nachhaltige Energie und moderne Technologie zu bieten.
So können noch mehr Haushalte aktiv zur Energiewende beitragen und wir agieren
partnerschaftlich als regionale Firmen aus der Region für die Region."
Hier zur Langfassung (https://sewikom.de/blog)
Über die Unternehmen
Beste Stadtwerke GmbH
Die BeSte Stadtwerke GmbH ist ein regionaler Energieanbieter für Ökostrom,
Erdgas sowie Wärme und bietet zusätzlich Energiedienstleistungen an. Über 60
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den fünf Standorten im Kreis Höxter sorgen
für einen optimalen Kundenservice und informieren zu allen Themen rund um die
Energieversorgung.
Die BeSte Stadtwerke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der zu hundert Prozent in
kommunaler Hand befindlichen EAM-Gruppe und in dieser starken Gemeinschaft für
die komplexen Aufgaben und zukünftigen Themen in der modernen Energiewirtschaft
BeStens aufgestellt. Weitere Informationen unter www.BeSte-Stadtwerke.de
(http://www.beste-stadtwerke.de/)
sewikom.
"Unser Netz ist das, was du daraus machst." ist das Motto der sewikom GmbH mit
ihrem Hauptsitz in Beverungen in Nordrhein-Westfalen. Die sewikom ist seit
Jahren ein verlässlicher Partner für die Kommunen und ländliche Regionen, die
schnelle Internetinfrastrukturen benötigen. Die sewikom Mitarbeiter sorgen unter
anderem in den Kreisen Höxter und Lippe für einen flächendeckenden Ausbau des
Glasfaser-Netzes, den Betrieb der Glasfaser-Netze und liefern schnellste
Datenraten für Privathaushalte, Wohnungswirtschaft und Wirtschaftsunternehmen.
Das Unternehmen agiert dabei vom Ausbau bis zum Anschluss aus einer Hand.
Infos: http://www.sewikom.de/
Pressekontakt:
BeSte Stadtwerke GmbH
Telefon: 0 52 73 - 36 88 2413
E-Mail: mailto:Julia.Franzmann@BeSte-Stadtwerke.de
Presseteam sewikom
E-Mail: mailto:presse@sewikom.de
Tel. +49 05273 3676229
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179782/6092156
OTS: sewikom
Autor folgen