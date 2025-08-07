    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gemeinsam für eine grüne Zukunft

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    sewikom und BeSte Stadtwerke mit gemeinsamen Kombitarifen für Internet, Ökostrom und Gas

    Beverungen (ots) - Alle reden über Nachhaltigkeit im Alltag, sewikom setzt sie
    mit starken Partnern um und bietet nachhaltige Energie und schnelles Internet in
    einem Paket. Ab sofort bieten die Firmen sewikom und BeSte Stadtwerke - mit
    Kundenbüros in Beverungen, Brakel, Bad Driburg, Warburg und Steinheim - für die
    privaten Haushalte attraktive Tarife an, die sich perfekt ergänzen. Gestartet
    wird in Marienmünster, Brakel und Siebenstern, gefolgt von Extertal, Blomberg
    und Barntrup, wo aktuell beraten wird.

    Neukunden der sewikom können die Internettarife Fiber 300, Fiber 600 und Fiber
    1.000 mit den Ökostrom- und Gastarifen der BeSte Stadtwerke kombinieren. sewikom
    Bestandskunden profitieren ebenfalls von Vorteilen und attraktiven Konditionen
    mit bis zu drei Freimonaten.

    Mit diesen Angeboten gibt es nicht nur die umweltschonende Glasfasertechnologie
    als Basis für schnelles Internet plus Telefonie/TV, sondern auch preisgünstige
    Strom- und Gastarife mit einer kompetenten Beratung vor Ort.

    "Regional verwurzelt, regional aktiv für die Bürger, dafür stehen wir bei der
    sewikom. Mit BeSte Stadtwerke haben wir einen hervorragenden Partner für
    Nachhaltigkeitsthemen und regionales Engagement", kommentiert die sewikom.:
    "Unsere gemeinsamen Tarife überzeugen nicht nur hinsichtlich der Technik und
    Leistungsfähigkeit, sondern auch ökologisch."

    Die Geschäftsführer von BeSte Stadtwerke freuen sich: "Die Kooperation mit
    sewikom ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ein
    umfassendes Angebot für nachhaltige Energie und moderne Technologie zu bieten.
    So können noch mehr Haushalte aktiv zur Energiewende beitragen und wir agieren
    partnerschaftlich als regionale Firmen aus der Region für die Region."

    Hier zur Langfassung (https://sewikom.de/blog)

    Über die Unternehmen

    Beste Stadtwerke GmbH

    Die BeSte Stadtwerke GmbH ist ein regionaler Energieanbieter für Ökostrom,
    Erdgas sowie Wärme und bietet zusätzlich Energiedienstleistungen an. Über 60
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den fünf Standorten im Kreis Höxter sorgen
    für einen optimalen Kundenservice und informieren zu allen Themen rund um die
    Energieversorgung.

    Die BeSte Stadtwerke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der zu hundert Prozent in
    kommunaler Hand befindlichen EAM-Gruppe und in dieser starken Gemeinschaft für
    die komplexen Aufgaben und zukünftigen Themen in der modernen Energiewirtschaft
    BeStens aufgestellt. Weitere Informationen unter www.BeSte-Stadtwerke.de
    (http://www.beste-stadtwerke.de/)

    sewikom.

    "Unser Netz ist das, was du daraus machst." ist das Motto der sewikom GmbH mit
    ihrem Hauptsitz in Beverungen in Nordrhein-Westfalen. Die sewikom ist seit
    Jahren ein verlässlicher Partner für die Kommunen und ländliche Regionen, die
    schnelle Internetinfrastrukturen benötigen. Die sewikom Mitarbeiter sorgen unter
    anderem in den Kreisen Höxter und Lippe für einen flächendeckenden Ausbau des
    Glasfaser-Netzes, den Betrieb der Glasfaser-Netze und liefern schnellste
    Datenraten für Privathaushalte, Wohnungswirtschaft und Wirtschaftsunternehmen.
    Das Unternehmen agiert dabei vom Ausbau bis zum Anschluss aus einer Hand.

    Infos: http://www.sewikom.de/

    Pressekontakt:

    BeSte Stadtwerke GmbH
    Telefon: 0 52 73 - 36 88 2413
    E-Mail: mailto:Julia.Franzmann@BeSte-Stadtwerke.de

    Presseteam sewikom
    E-Mail: mailto:presse@sewikom.de
    Tel. +49 05273 3676229

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179782/6092156
    OTS: sewikom




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Gemeinsam für eine grüne Zukunft sewikom und BeSte Stadtwerke mit gemeinsamen Kombitarifen für Internet, Ökostrom und Gas Alle reden über Nachhaltigkeit im Alltag, sewikom setzt sie mit starken Partnern um und bietet nachhaltige Energie und schnelles Internet in einem Paket. Ab sofort bieten die Firmen sewikom und BeSte Stadtwerke - mit Kundenbüros in Beverungen, …