Eli Lilly Aktie im freien Fall - 07.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Eli Lilly Aktie. Mit einer Performance von -14,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eli Lilly Aktionäre einen Verlust von -4,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -2,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,76 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,65 % geändert.

Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,81 % 1 Monat -2,10 % 3 Monate -4,66 % 1 Jahr -10,86 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Es gibt 898 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 504,08 Mrd.EUR wert.

Das US-Pharmaunternehmen Eli Lilly notiert derzeit weit von den eigenen Höchstständen entfernt. Die Aktie bewegt sich seit Wochen unterhalb der 200-Tage-Linie und signalisiert damit eine anhaltende Zurückhaltung seitens der Anleger.

Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.