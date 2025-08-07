    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Was ist da los

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eli Lilly: Umsatz klettert, Prognose angehoben – Aktie rauscht in den Keller!

    Eli Lillys Umsätze und die Prognose passen: Was dn Anlegern aber gar nicht schmeckt, hat wenig mit den guten Quartalszahlen zu tun: Sie strafen die Aktie gnadenlos ab!

    Was ist da los - Eli Lilly: Umsatz klettert, Prognose angehoben – Aktie rauscht in den Keller!
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly hat im zweiten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Doch die Papiere des Pharmariesen rauschen zweistellig in den Aktienkeller. 

    Denn am Donnerstag veröffentlichte Eli Lilly Ergebnisse ihrer neuen Studie: Und die sind ernüchternd! Dabei geht es um eine neue Abnehmpille. Also Abnehmen ohne Spritze, oral. Die Abbruchrate aufgrund von Nebenwirkungen lag bei etwa 10 Prozent bei Patienten mit hoher Dosis. Die neue Tablette helfe zwar Patienten nach 72 Wochen run 12Prozent ihres Gewicts zu reduzieren, damit blieb man aber deutlich unter dem Ergebnis von Novo Nordisk, die ein vergleichbares Medikament entwickeln. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Short
    787,72€
    Basispreis
    10,99
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    737,67€
    Basispreis
    4,82
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Ansonsten lassen sich die Ergebnisse sehen:  Denn der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 15,56 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit rund 14,7 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn (Non-GAAP EPS) lag bei 6,31 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen um rund 70 Cent. Der ausgewiesene GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 6,29 US-Dollar und damit um 92 Prozent höher als im Vorjahresquartal.

    Treiber dieses Wachstums waren vor allem die beiden Medikamente Mounjaro und Zepbound. Mounjaro erzielte im Quartal einen Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 68 Prozent entspricht. Zepbound, das sich ebenfalls in der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen etabliert, wuchs sogar um 172 Prozent auf 3,38 Milliarden US-Dollar.

    Angesichts dieser starken Entwicklung hat Eli Lilly auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr nach oben angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 60 und 62 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP EPS) wurde auf 21,75 bis 23,00 US-Dollar angehoben. Auch die GAAP-Gewinnschätzung wurde entsprechend angepasst und liegt nun zwischen 20,85 und 22,10 US-Dollar.

    Ein neues Medikament zur Gewichtsabnahme, das oral eingenommen werden kann, sthet daher erstmal in den Sternen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 610,58$, was einem Rückgang von -18,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Was ist da los Eli Lilly: Umsatz klettert, Prognose angehoben – Aktie rauscht in den Keller! Eli Lillys Umsätze und die Prognose passen: Was dn Anlegern aber gar nicht schmeckt, hat wenig mit den guten Quartalszahlen zu tun: Sie strafen die Aktie gnadenlos ab!