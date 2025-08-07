Was ist da los
Eli Lilly: Umsatz klettert, Prognose angehoben – Aktie rauscht in den Keller!
Eli Lillys Umsätze und die Prognose passen: Was dn Anlegern aber gar nicht schmeckt, hat wenig mit den guten Quartalszahlen zu tun: Sie strafen die Aktie gnadenlos ab!
Eli Lilly hat im zweiten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Doch die Papiere des Pharmariesen rauschen zweistellig in den Aktienkeller.
Denn am Donnerstag veröffentlichte Eli Lilly Ergebnisse ihrer neuen Studie: Und die sind ernüchternd! Dabei geht es um eine neue Abnehmpille. Also Abnehmen ohne Spritze, oral. Die Abbruchrate aufgrund von Nebenwirkungen lag bei etwa 10 Prozent bei Patienten mit hoher Dosis. Die neue Tablette helfe zwar Patienten nach 72 Wochen run 12Prozent ihres Gewicts zu reduzieren, damit blieb man aber deutlich unter dem Ergebnis von Novo Nordisk, die ein vergleichbares Medikament entwickeln.
Ansonsten lassen sich die Ergebnisse sehen: Denn der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 15,56 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit rund 14,7 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn (Non-GAAP EPS) lag bei 6,31 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen um rund 70 Cent. Der ausgewiesene GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 6,29 US-Dollar und damit um 92 Prozent höher als im Vorjahresquartal.
Treiber dieses Wachstums waren vor allem die beiden Medikamente Mounjaro und Zepbound. Mounjaro erzielte im Quartal einen Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 68 Prozent entspricht. Zepbound, das sich ebenfalls in der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen etabliert, wuchs sogar um 172 Prozent auf 3,38 Milliarden US-Dollar.
Angesichts dieser starken Entwicklung hat Eli Lilly auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr nach oben angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 60 und 62 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP EPS) wurde auf 21,75 bis 23,00 US-Dollar angehoben. Auch die GAAP-Gewinnschätzung wurde entsprechend angepasst und liegt nun zwischen 20,85 und 22,10 US-Dollar.
Ein neues Medikament zur Gewichtsabnahme, das oral eingenommen werden kann, sthet daher erstmal in den Sternen.
