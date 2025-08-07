Bühne für junge Talente und Impuls für Floristik-Branche (FOTO)

Berlin (ots) - Mit dem AzubiCup setzt Fleurop auch in diesem Jahr ein starkes

Zeichen für den Branchennachwuchs. Am 16. August 205 treten fünf Teams junger

Floristinnen aus ganz Deutschland in Berlin gegeneinander an - kreativ,

praxisnah und mit viel Leidenschaft für ihr Handwerk.



Der Wettbewerb steht exemplarisch für das Engagement von Fleurop

(http://www.fleurop.de) in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld:

Angesichts sinkender Ausbildungszahlen und wachsendem Fachkräftemangel will das

Unternehmen Impulse setzen und das Floristikhandwerk sichtbar, attraktiv und

zukunftsfähig machen.





Denn Floristik ist mehr als Dekoration. Blumen sind Ausdruck von Emotionen,

Lebensfreude und Wertschätzung. Sie begleiten Menschen durch alle wichtigen

Stationen des Lebens, von der Geburt über Hochzeiten, Jubiläen und Abschiede.

Wer mit Blumen arbeitet, arbeitet mit einem natürlichen, lebendigen Werkstoff

und in einem Beruf, der Kreativität, handwerkliches Können und

Fingerspitzengefühl vereint. Genau diese Vielfalt macht die Floristik so

besonders und für junge Menschen attraktiv.



"Wenn wir heute nicht gezielt in Ausbildung investieren, fehlen uns morgen die

Fachkräfte und damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Aber wir wollen

nicht nur ausbilden, sondern begeistern. Für ein Handwerk, das Menschen berührt,

ganz viel Kreativität erlaubt und auch eine spannende Karriere nicht

ausschließt", so Ilka Engelbreit, Fleurop AG. Der AzubiCup bietet genau das:

Raum zur Entfaltung, professionelle Begleitung durch erfahrene Coaches und eine

Bühne, auf der Talent gesehen wird.



Der Wettbewerb ist Teil einer langfristig angelegten Ausbildungsinitiative von

Fleurop. Ergänzt wird sie durch Projekttage an Berufsschulen, die

Fleurop-Akademie mit digitalem Kursangebot sowie durch ein eigenes Stipendium

für besonders engagierte Auszubildende. Gleichzeitig unterstützt Fleurop

Fachgeschäfte im eigenen Netzwerk auch wirtschaftlich mit günstigen

Einkaufskonditionen, Marketing-Paketen und einer fairen, nachhaltigen

Lieferkette.



Über Fleurop:



Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte

Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max

Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern

der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das

Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen

und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro

Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und

Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht.

http://www.fleurop.de #SupportYourLocals



