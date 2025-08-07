    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bühne für junge Talente und Impuls für Floristik-Branche (FOTO)

    Berlin (ots) - Mit dem AzubiCup setzt Fleurop auch in diesem Jahr ein starkes
    Zeichen für den Branchennachwuchs. Am 16. August 205 treten fünf Teams junger
    Floristinnen aus ganz Deutschland in Berlin gegeneinander an - kreativ,
    praxisnah und mit viel Leidenschaft für ihr Handwerk.

    Der Wettbewerb steht exemplarisch für das Engagement von Fleurop
    (http://www.fleurop.de) in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld:
    Angesichts sinkender Ausbildungszahlen und wachsendem Fachkräftemangel will das
    Unternehmen Impulse setzen und das Floristikhandwerk sichtbar, attraktiv und
    zukunftsfähig machen.

    Denn Floristik ist mehr als Dekoration. Blumen sind Ausdruck von Emotionen,
    Lebensfreude und Wertschätzung. Sie begleiten Menschen durch alle wichtigen
    Stationen des Lebens, von der Geburt über Hochzeiten, Jubiläen und Abschiede.
    Wer mit Blumen arbeitet, arbeitet mit einem natürlichen, lebendigen Werkstoff
    und in einem Beruf, der Kreativität, handwerkliches Können und
    Fingerspitzengefühl vereint. Genau diese Vielfalt macht die Floristik so
    besonders und für junge Menschen attraktiv.

    "Wenn wir heute nicht gezielt in Ausbildung investieren, fehlen uns morgen die
    Fachkräfte und damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Aber wir wollen
    nicht nur ausbilden, sondern begeistern. Für ein Handwerk, das Menschen berührt,
    ganz viel Kreativität erlaubt und auch eine spannende Karriere nicht
    ausschließt", so Ilka Engelbreit, Fleurop AG. Der AzubiCup bietet genau das:
    Raum zur Entfaltung, professionelle Begleitung durch erfahrene Coaches und eine
    Bühne, auf der Talent gesehen wird.

    Der Wettbewerb ist Teil einer langfristig angelegten Ausbildungsinitiative von
    Fleurop. Ergänzt wird sie durch Projekttage an Berufsschulen, die
    Fleurop-Akademie mit digitalem Kursangebot sowie durch ein eigenes Stipendium
    für besonders engagierte Auszubildende. Gleichzeitig unterstützt Fleurop
    Fachgeschäfte im eigenen Netzwerk auch wirtschaftlich mit günstigen
    Einkaufskonditionen, Marketing-Paketen und einer fairen, nachhaltigen
    Lieferkette.

    Über Fleurop:

    Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte
    Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max
    Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern
    der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das
    Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen
    und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro
    Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und
    Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht.
    http://www.fleurop.de #SupportYourLocals

