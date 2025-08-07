Fleurop AzubiCup 2025
Bühne für junge Talente und Impuls für Floristik-Branche (FOTO)
Berlin (ots) - Mit dem AzubiCup setzt Fleurop auch in diesem Jahr ein starkes
Zeichen für den Branchennachwuchs. Am 16. August 205 treten fünf Teams junger
Floristinnen aus ganz Deutschland in Berlin gegeneinander an - kreativ,
praxisnah und mit viel Leidenschaft für ihr Handwerk.
Der Wettbewerb steht exemplarisch für das Engagement von Fleurop
(http://www.fleurop.de) in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld:
Angesichts sinkender Ausbildungszahlen und wachsendem Fachkräftemangel will das
Unternehmen Impulse setzen und das Floristikhandwerk sichtbar, attraktiv und
zukunftsfähig machen.
Denn Floristik ist mehr als Dekoration. Blumen sind Ausdruck von Emotionen,
Lebensfreude und Wertschätzung. Sie begleiten Menschen durch alle wichtigen
Stationen des Lebens, von der Geburt über Hochzeiten, Jubiläen und Abschiede.
Wer mit Blumen arbeitet, arbeitet mit einem natürlichen, lebendigen Werkstoff
und in einem Beruf, der Kreativität, handwerkliches Können und
Fingerspitzengefühl vereint. Genau diese Vielfalt macht die Floristik so
besonders und für junge Menschen attraktiv.
"Wenn wir heute nicht gezielt in Ausbildung investieren, fehlen uns morgen die
Fachkräfte und damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Aber wir wollen
nicht nur ausbilden, sondern begeistern. Für ein Handwerk, das Menschen berührt,
ganz viel Kreativität erlaubt und auch eine spannende Karriere nicht
ausschließt", so Ilka Engelbreit, Fleurop AG. Der AzubiCup bietet genau das:
Raum zur Entfaltung, professionelle Begleitung durch erfahrene Coaches und eine
Bühne, auf der Talent gesehen wird.
Der Wettbewerb ist Teil einer langfristig angelegten Ausbildungsinitiative von
Fleurop. Ergänzt wird sie durch Projekttage an Berufsschulen, die
Fleurop-Akademie mit digitalem Kursangebot sowie durch ein eigenes Stipendium
für besonders engagierte Auszubildende. Gleichzeitig unterstützt Fleurop
Fachgeschäfte im eigenen Netzwerk auch wirtschaftlich mit günstigen
Einkaufskonditionen, Marketing-Paketen und einer fairen, nachhaltigen
Lieferkette.
Über Fleurop:
Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte
Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max
Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern
der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das
Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen
und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro
Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und
Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht.
http://www.fleurop.de #SupportYourLocals
Über Fleurop:
Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte
Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max
Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern
der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das
Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen
und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro
Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und
Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht.
http://www.fleurop.de #SupportYourLocals
