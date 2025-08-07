U.S. Polo Assn. wurde zur Nummer 1 unter den Sportlizenzgebern gekürt und rangiert unter den Top 25 der renommierten Liste „Top Global Licensors” von License Global

West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / USPA Global hat heute bekanntgegeben, dass U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), erneut in die Top 25 der Liste der weltweit führenden Lizenzgeber für das Jahr 2025 des Magazins License Global aufgenommen wurde und nun den Platz 1 der renommierten Liste der Sportmarken einnimmt. Als einer der weltweit größten Lizenzgeber für Sport und Bekleidung bleibt U.S. Polo Assn. auf Platz 23 der Gesamtwertung, neben anderen namhaften Sportmarken wie der NFL Players Association, Formel 1 und PGA Tour.

Zugehöriges Bild

Die authentische Verbindung der U.S. Polo Assn. zum Polosport findet weiterhin großen Anklang bei jüngeren Verbrauchern und Sportfans auf der ganzen Welt, was dazu beiträgt, dass die Marke seit drei Jahren in Folge Platz 1 unter den Sportmarken sowie unter den Top 25 der weltweit führenden Lizenzgeber einnimmt. Die starke Platzierung der Sportmarke in diesem Jahr basiert auf einem Rekordumsatz von 2,5 Milliarden $ im weltweiten Einzelhandel im Jahr 2024. Die weltweite Präsenz von U.S. Polo Assn. besteht in über 190 Ländern mit mehr als 1.100 U.S. Polo Assn.-Geschäften, Tausenden weiteren Einzelhandelsstandorten, über 12 Millionen Followern in den sozialen Medien und mehr als 50 E-Commerce-Websites in 20 Sprachen.

„Die Nummer 1 unter den Sportmarken zu sein und gleichzeitig auf Platz 23 der Liste der Top-Lizenzgeber von License Global zu bleiben, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer globalen Markenstrategie und der unermüdlichen Arbeit unseres USPA Global Teams sowie unserer weltweiten strategischen Partner“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Die Tatsache, dass wir neben einigen der bekanntesten Namen aus Sport und Mode rangieren, stärkt unsere Position als erfolgreiche globale Marke mit einer authentischen Verbindung zu Sport, Stil und Verbrauchern auf der ganzen Welt.“