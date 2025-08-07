    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly
    Eli Lilly enttäuscht mit Studie zu Abnehmmedikament - Jahresausblick angehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Studie zu Orforglipron enttäuscht Erwartungen von Eli Lilly.
    • Gewichtsabnahme unter Wegovy, Aktien fallen um 13%.
    • Umsatzprognose 2025 optimistisch, Gewinn je Aktie steigt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Eine mit Spannung erwartete Studie zu einem neuen Abnehmmittel von Eli Lilly hat die hohen Erwartungen enttäuscht. In der Phase-III-Studie zu Orforglipron wurden die primären und sekundären Endpunkte zwar erreicht, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Allerdings lag die durchschnittliche Gewichtsabnahme nach Einnahme der Pille von gut elf Prozent in der höchsten Dosierung etwas unter der Spritze Wegovy des Konkurrenten Novo Nordisk . Die Aktien von Eli Lilly fielen im vorbörslichen US-Handel um 13 Prozent, die zuletzt wegen Konkurrenzsorgen arg gebeutelten Papiere von Novo Nordisk stiegen hingegen um gut sechs Prozent. Ein optimistischerer Umsatzausblick von Lilly für das Gesamtjahr half kaum.

    So rechnet der US-Konzern für 2025 nun mit Erlösen von 60 bis 62 Milliarden US-Dollar (bis zu gut 53 Mrd Euro) - nach bisher 58 bis 61 Milliarden Dollar. Im abgelaufenen zweiten Quartal schnellten die Erlöse im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 15,6 Milliarden Dollar nach oben. Wesentlicher Treiber war dabei das Wachstum des schon verkäuflichen Abnehmmittels Zepbound und des Diabetesmedikamentes Mounjaro. Der Nettogewinn verdoppelte sich sogar fast auf 5,7 Milliarden Dollar.

    Damit ergibt sich für das zweite Quartal ein Gewinn je Aktie von 6,29 Dollar. Im Gesamtjahr sollen es nun 20,85 bis 22,10 Dollar werden. Bisher standen 20,17 bis 21,67 Dollar im Plan./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,61 % und einem Kurs von 553,5 auf Tradegate (07. August 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 148,20 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 507,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 750,00DKK was eine Bandbreite von +668,45 %/+1.595,11 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
