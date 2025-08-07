Abcourt berichtet über aktuellen Stand des Projekts Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 7. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) berichtet über den aktuellen Stand der Anlaufaktivitäten auf dem Projekt Sleeping Giant in Eeyou Istchee, Québec.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagte: „Wir sind sehr gut in das Projekt gestartet, unmittelbar nachdem wir Anfang Juli die Finanzierung mit Nebari abgeschlossen hatten. Sofort fingen wir mit der Errichtung des Wohnheims vor Ort an. Die Untertage-Teams begannen mit der Instandsetzung der Grubenbaue und bereiteten den Abbau bei der ersten Abbausohle vor, der Ende Juli begann. Die Mühlen- und Oberflächenbearbeitungsteams bereiteten im Juli die Mühle vor, um im August mit der Verarbeitung von untertägigem Material beginnen zu können. Schließlich begann auch das Einstellungsverfahren, um die Erschließungs- und Abbauteams zu verstärken. Insgesamt freuen wir uns sehr, mit der Erschließung und dem Anlauf des Projekts zu beginnen.“

Aktivitäten im Juli

- Errichtung einer Oberflächenhalde zwischen der Mine und der Mühle von rund 1.000 Tonnen Erz.

- Im Juli wurde mit der Sprengung bei der ersten Abbausohle im Untertagebau begonnen.