Verlorene Wallets stellen ein Risiko für alle Besitzer digitaler Wallets dar

New York, NY / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Salomon Brothers gab heute bekannt, dass sein Kunde im Rahmen seiner Initiative zur Bekämpfung der Risiken durch inaktive Wallets den Prozess der Einfügung von Hinweisen in digitale Wallets abgeschlossen hat. Schätzungsweise 0,5 % der digitalen Wallets gelten als verloren, da deren Eigentümer ihre privaten Schlüssel verloren haben. Laut dem Wall Street Journal werden bis zu 20 % aller Bitcoins und anderer digitaler Vermögenswerte in solchen Wallets aufbewahrt.

Schurkenstaaten und kriminelle Organisationen mit erheblichen Ressourcen stellen eine ernstzunehmende Bedrohung dar und könnten versuchen, die Vermögenswerte in inaktiven digitalen Wallets zu hacken. Ältere Verschlüsselungsprotokolle sind anfällig für neue Technologien, was bedeutet, dass Kriminelle illegal Zugriff auf verlorene Wallets erhalten könnten, da diese Wallets nicht zu sichereren Wallets aktualisiert werden können. Blockchain-Experten haben dies als ernsthafte Bedrohung erkannt und warnen, dass diese Bedrohung schneller näher rückt, als erwartet.

„Die Sicherung von Wallets schützt auch die Millionen von Wallets, die nicht verloren sind“, sagte R. Adam Smith, ein Vertreter von Salomon Brothers. Er fuhr fort: „Zu den Risiken für alle Besitzer digitaler Wallets gehören staatlich auferlegte regulatorische Beschränkungen für Krypto-Bestände, um die Integrität der Kryptomärkte zu schützen. Alle Wallet-Besitzer haben daher ein Interesse daran, sich für die Lösung dieses Problems einzusetzen.“

Zu den Maßnahmen zur Sicherung der Wallets gehörte unter anderem, dass der Kunde Hinweise in lange inaktive Wallets einfügte. Die Hinweise geben den Wallet-Besitzern mindestens 90 Tage Zeit, zu reagieren.

Es wurden Mitteilungen an Wallets gesendet, die offenbar verloren wurden. Der Kunde geht davon aus, dass sich in einigen Fällen Besitzer mit privaten Schlüsseln oder anderen Eigentumsnachweisen melden werden.

In der Mitteilung wird klargestellt, dass ein Eigentümer nachweisen kann, dass die Wallet nicht verloren ist, indem er entweder (1) den privaten Schlüssel für eine anonyme On-Chain-Transaktion verwendet oder (2) die in der Mitteilung angegebene Webseite von Salomon Brothers aufruft und das dortige Kontaktformular ausfüllt.