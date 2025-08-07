BASF - Aktie mit Kurssprung +5,52 % - 07.08.2025

Mit einer Performance von +5,52 % konnte die BASF Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BASF Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um -2,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BASF auf +0,87 %.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,59 % 1 Monat +2,44 % 3 Monate +0,68 % 1 Jahr +3,92 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der BASF Aktie, wobei einige Teilnehmer ein Kursziel von 41 Euro anvisieren. Es gibt Bedenken hinsichtlich der langfristigen Profitabilität und der Fähigkeit, Dividenden aus dem operativen Geschäft zu finanzieren. Strategische Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Investitionen in China, werden ebenfalls thematisiert. Trotz dieser Unsicherheiten gibt es auch optimistische Stimmen, die auf eine Erholung des Aktienkurses hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,05 Mrd. wert.

Der Dax hat am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.260 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem …

Die Stimmung in Deutschlands chemischer Industrie ist abgestürzt und so schlecht wie seit rund zwei Jahren nicht mehr. Im Juli sackte sie um 9,7 auf minus 19,2 Punkte ab, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilt. Besonders stark brachen dabei die …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu …

