Rheinmetall Aktie sackt ab - 07.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -5,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,98 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +186,96 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,08 % 1 Monat +0,14 % 3 Monate +6,98 % 1 Jahr +258,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie, basierend auf aktuellen Gewinnen, zukünftigen Wachstumsaussichten und den Herausforderungen bei Produktionskapazitäten und Zahlungszielen. Es gibt gemischte Meinungen über die Reaktion des Marktes auf die jüngsten Quartalszahlen und die Bedeutung politischer Freigaben für die zukünftige Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,83 Mrd. wert.

Der Dax hat am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.260 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem …

Nach einer trägen Eröffnung hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag merklich angezogen. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September …

Die Rheinmetall-Aktie gibt am Donnerstag infolge ihrer Quartalszahlen deutlich ab. Doch was genau zieht die Papiere jetzt nach unten? Und wie kann es mit dem DAX-Konzern an der Börse nach dem Absturz weitergehen? Rheinmetall liefert Zahlen Am Donnerstag hat der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Quartalszahlen vorgelegt. So meldete man einen Umsatz in Höhe von 2,43 Milliarden […] The post Rheinmetall-Aktie -7%: Was Anleger jetzt wissen müssen first appeared on sharedeals.de.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.