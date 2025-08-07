RENK Group Aktie tiefrot - 07.08.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,27 % zu Buche.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -5,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +0,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +269,32 % gewonnen.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,74 % 1 Monat +1,51 % 3 Monate +15,27 % 1 Jahr +171,51 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,43 Mrd. wert.

Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Konzernchef Sebastian Schulte sieht den SDax -Konzern dank der anziehenden Bestellungen, strategischer Zukäufe, neuer Motoren und einer steigenden Nachfrage rund um die …

Die Bilanz von Rheinmetall für das zweite Quartal hat die Anleger am Donnerstag enttäuscht. Am Vormittag fielen die Papiere am Dax -Ende um 5,6 Prozent auf 1.683,50 Euro. Sie hatten in den vergangenen Wochen zwischen etwa 1.650 und knapp 1.900 Euro …

Rheinmetall hat die Erwartungen im zweiten Quartal klar verfehlt. Die erhofften Milliardenaufträge kommen wohl erst im Herbst. Die Aktie rutscht ab, bleibt aber strategisch ein Favorit der Branche.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.