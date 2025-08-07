D-Wave Quantum - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 07.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Sie fällt um -4,31 % auf 14,435€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von D-Wave Quantum in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +139,72 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um -1,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von D-Wave Quantum +84,15 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,31 % 1 Monat +8,42 % 3 Monate +139,72 % 1 Jahr +1.848,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Veröffentlichung des Q2-Berichts von D-Wave Quantum und dessen potenziellen Einfluss auf die Kursentwicklung. Analysten erwarten einen leichten Verlust, jedoch ein signifikantes Umsatzwachstum, was zu einer positiven Stimmung führt. Kursziele wurden von Analysten angehoben, und es wird spekuliert, dass neue Kunden oder ein starker Ausblick den Kurs weiter beflügeln könnten. Die Volatilität der Aktie wird ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 309 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Mrd. wert.

D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS) (“D-Wave” or the “Company”), a leader in commercial quantum computing systems, software, and services, today announced financial results for its second quarter ended June 30, 2025. “Our second quarter results show …

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.