Novo Nordisk - Aktie geht steil - 07.08.2025

Mit einer Performance von +11,47 % konnte die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Novo Nordisk Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -34,21 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -10,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -53,05 % verloren.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,36 % 1 Monat -35,12 % 3 Monate -34,21 % 1 Jahr -65,70 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen der enttäuschenden Ergebnisse von Eli Lilly auf deren Aktienkurs und die daraus resultierenden Chancen für Novo Nordisk. Teilnehmer diskutieren technische Analysen, Timing-Strategien und äußern sich skeptisch über die Nachhaltigkeit der Kursgewinne von Novo Nordisk. Verschiedene Anlagestrategien, von kurzfristigem Trading bis zu langfristigen Einkommensansätzen, werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,20 Mrd. wert.

Eine mit Spannung erwartete Studie zu einem neuen Abnehmmittel von Eli Lilly hat die hohen Erwartungen enttäuscht. In der Phase-III-Studie zu Orforglipron wurden die primären und sekundären Endpunkte zwar erreicht, wie der Pharmakonzern am …

Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, hat im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 76,86 Milliarden dänischen Kronen (11,92 Milliarden US-Dollar) erzielt, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies stellt jedoch …

