Richterkandidatin Brosius-Gersdorf zieht sich zurück
Für Sie zusammengefasst
- Frauke Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur zurück.
- Grund: Widerstand von CDU/CSU im Bundestag.
- Nominierung durch SPD bleibt ohne Erfolg.
BERLIN (dpa-AFX) - Die von der SPD nominierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag./hrz/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen