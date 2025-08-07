Unsicherheit steigt - Exporte sinken

Berlin (ots) - "Die erratische Handelspolitik der USA schlägt sich deutlich im

Außenhandel nieder. Den dritten Monat in Folge sind unsere Exporte in die USA

zurückgegangen. Die Unsicherheit im Handelsgeschäft steigt, das kostet Umsatz.

Der Binnenmarkt, sowie überhaupt die Märkte Europas, erleben hingegen eine

Renaissance. Hier finden die Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen und

wirtschaftspolitische Stabilität vor. Das müssen wir ausbauen", fordert Dr.

Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen

(BGA), zu den neuesten Zahlen zum Deutschen Export.



"Wir spüren immer deutlicher, dass unsere Unternehmen auf die aktuelle Situation

reagieren. Die Suche nach neuen Märkten ist in vollem Gange. Dabei fallen vor

allem unsere Nachbarn in Osteuropa positiv auf", analysiert der

Außenhandelspräsident weiter. "Wichtig ist, dass wir an unserer

Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wir müssen international konkurrenzfähig bleiben.

Wenn die Arbeitskosten bei uns Produkte übermäßig verteuern, können wir diese

nicht exportieren. Momentan spüren wir aber die Auswirkungen des starken Euro.

Während die Exporte noch zusätzlich zu den Zöllen verteuert werden, können wir

dank unserer stabilen Währung günstig einkaufen."



"Ich fordere Berlin und Brüssel auf, schnell zu einem stabilen Abkommen mit den

USA zu kommen. Unsicherheit ist Gift für das Geschäft. Gleichzeitig müssen

Freihandelsabkommen mit neuen Partnern verhandelt sowie bestehende Abkommen

modernisiert werden. Dieses Zoll-Drama ist hoffentlich der Anschub, endlich den

Binnenmarkt zu vollenden und die Barrieren abzubauen. Es ist Zeit zu handeln",

so Jandura eindringlich.



Im Juni 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2025 kalender- und

saisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 4,2 % gestiegen. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat Juni 2024 stiegen die Exporte um 2,4 % und die Importe um 7,9 %,

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter

mitteilt. Gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2024 nahmen die Exporte in die

Vereinigten Staaten kalender- und saisonbereinigt um 8,4 % ab.



Pressekontakt:



Iris von Rottenburg

Abteilungsleiterin Kommunikation

Frederike Röseler

Pressesprecherin

Tel: 030/590099520

Mail: presse@bga.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6092184

OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e

.V.





