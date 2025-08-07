    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Unsicherheit steigt - Exporte sinken

    Berlin (ots) - "Die erratische Handelspolitik der USA schlägt sich deutlich im
    Außenhandel nieder. Den dritten Monat in Folge sind unsere Exporte in die USA
    zurückgegangen. Die Unsicherheit im Handelsgeschäft steigt, das kostet Umsatz.
    Der Binnenmarkt, sowie überhaupt die Märkte Europas, erleben hingegen eine
    Renaissance. Hier finden die Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen und
    wirtschaftspolitische Stabilität vor. Das müssen wir ausbauen", fordert Dr.
    Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
    (BGA), zu den neuesten Zahlen zum Deutschen Export.

    "Wir spüren immer deutlicher, dass unsere Unternehmen auf die aktuelle Situation
    reagieren. Die Suche nach neuen Märkten ist in vollem Gange. Dabei fallen vor
    allem unsere Nachbarn in Osteuropa positiv auf", analysiert der
    Außenhandelspräsident weiter. "Wichtig ist, dass wir an unserer
    Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wir müssen international konkurrenzfähig bleiben.
    Wenn die Arbeitskosten bei uns Produkte übermäßig verteuern, können wir diese
    nicht exportieren. Momentan spüren wir aber die Auswirkungen des starken Euro.
    Während die Exporte noch zusätzlich zu den Zöllen verteuert werden, können wir
    dank unserer stabilen Währung günstig einkaufen."

    "Ich fordere Berlin und Brüssel auf, schnell zu einem stabilen Abkommen mit den
    USA zu kommen. Unsicherheit ist Gift für das Geschäft. Gleichzeitig müssen
    Freihandelsabkommen mit neuen Partnern verhandelt sowie bestehende Abkommen
    modernisiert werden. Dieses Zoll-Drama ist hoffentlich der Anschub, endlich den
    Binnenmarkt zu vollenden und die Barrieren abzubauen. Es ist Zeit zu handeln",
    so Jandura eindringlich.

    Im Juni 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2025 kalender- und
    saisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 4,2 % gestiegen. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat Juni 2024 stiegen die Exporte um 2,4 % und die Importe um 7,9 %,
    wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
    mitteilt. Gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2024 nahmen die Exporte in die
    Vereinigten Staaten kalender- und saisonbereinigt um 8,4 % ab.

