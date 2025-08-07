Unsicherheit steigt - Exporte sinken
Berlin (ots) - "Die erratische Handelspolitik der USA schlägt sich deutlich im
Außenhandel nieder. Den dritten Monat in Folge sind unsere Exporte in die USA
zurückgegangen. Die Unsicherheit im Handelsgeschäft steigt, das kostet Umsatz.
Der Binnenmarkt, sowie überhaupt die Märkte Europas, erleben hingegen eine
Renaissance. Hier finden die Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen und
wirtschaftspolitische Stabilität vor. Das müssen wir ausbauen", fordert Dr.
Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
(BGA), zu den neuesten Zahlen zum Deutschen Export.
"Wir spüren immer deutlicher, dass unsere Unternehmen auf die aktuelle Situation
reagieren. Die Suche nach neuen Märkten ist in vollem Gange. Dabei fallen vor
allem unsere Nachbarn in Osteuropa positiv auf", analysiert der
Außenhandelspräsident weiter. "Wichtig ist, dass wir an unserer
Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wir müssen international konkurrenzfähig bleiben.
Wenn die Arbeitskosten bei uns Produkte übermäßig verteuern, können wir diese
nicht exportieren. Momentan spüren wir aber die Auswirkungen des starken Euro.
Während die Exporte noch zusätzlich zu den Zöllen verteuert werden, können wir
dank unserer stabilen Währung günstig einkaufen."
"Ich fordere Berlin und Brüssel auf, schnell zu einem stabilen Abkommen mit den
USA zu kommen. Unsicherheit ist Gift für das Geschäft. Gleichzeitig müssen
Freihandelsabkommen mit neuen Partnern verhandelt sowie bestehende Abkommen
modernisiert werden. Dieses Zoll-Drama ist hoffentlich der Anschub, endlich den
Binnenmarkt zu vollenden und die Barrieren abzubauen. Es ist Zeit zu handeln",
so Jandura eindringlich.
Im Juni 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2025 kalender- und
saisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 4,2 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Juni 2024 stiegen die Exporte um 2,4 % und die Importe um 7,9 %,
wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
mitteilt. Gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2024 nahmen die Exporte in die
Vereinigten Staaten kalender- und saisonbereinigt um 8,4 % ab.
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6092184
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
