RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die finalen Resultate des Maschinenbauers hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Details zeige sich, dass sich die Stärke im Geschäft mit der milchverarbeitenden Industrie und im Bereich der Dienstleistungen fortsetze./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 64,95EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.
