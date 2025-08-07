Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo springen hoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,50 % und einem Kurs von 567 auf Tradegate (07. August 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,52 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 507,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 750,00DKK was eine Bandbreite von +706,26 %/+1.678,52 % bedeutet.