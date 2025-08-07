AKTIEN IM FOKUS
Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo springen hoch
- Eli Lilly-Aktien fallen um 14% nach Studienenttäuschung.
- Orforglipron weniger wirksam als Novo Nordisks Wegovy.
- Novo Nordisk-Aktien steigen um 12,2% in Kopenhagen.
NEW YORK/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Eli Lilly sind am Donnerstag nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron vorbörslich auf Talfahrt gegangen. Sie büßten 14 Prozent auf 641 US-Dollar ein, während in Kopenhagen die Aktien von Novo Nordisk einen Sprung um 12,2 Prozent auf 325 dänische Kronen nach oben machten.
Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall. Patienten verloren laut der sich im Spätstadium befindlichen Studie im Schnitt rund 11 Prozent ihres Körpergewichts, also etwa 12,5 Kilo. Wegovy-Anwender hatten in den Zulassungsstudien etwa 14 bis 15 Prozent ihres Gewichts verloren und damit etwas weniger als diejenigen, die Eli Lillys Konkurrenzprodukt Zepbound - das gespritzt wird - erhalten hatten./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,50 % und einem Kurs von 567 auf Tradegate (07. August 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,52 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 507,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 750,00DKK was eine Bandbreite von +706,26 %/+1.678,52 % bedeutet.
Eli Lilly bringt Mounjaro in Indien auf den Markt, nachdem die Arzneimittelbehörde das Medikament genehmigt hat
Am 20. März 2025 um 08:06 Uhr
Eli Lilly hat sein Blockbuster-Medikament Mounjaro zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduktion in Indien auf den Markt gebracht, nachdem die indische Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilt hatte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die weltweite Nachfrage nach Lillys Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduzierung ist sprunghaft angestiegen. Die Markteinführung stellt für das US-amerikanische Unternehmen eine große Chance dar, da in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, immer mehr Menschen an Fettleibigkeit und Diabetes leiden.
"Die Doppelbelastung durch Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes entwickelt sich in Indien rasch zu einer großen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit", sagte Präsident und General Manager Winselow Tucker bei Lilly India.
In Indien leben etwa 101 Millionen Menschen mit Diabetes und Fettleibigkeit, eine chronisch-rezidivierende Krankheit, ist ein wichtiger Risikofaktor für Diabetes, so Lilly.
Mounjaro, chemisch bekannt als Tirzepatid, wird derzeit in Großbritannien und Europa unter demselben Markennamen sowohl für Diabetes als auch zur Gewichtsreduktion verkauft. In den USA wird es als Zepbound gegen Fettleibigkeit verkauft.
CEO David Ricks sagte im Februar letzten Jahres gegenüber Reuters, dass Lilly erwartet, Mounjaro bereits 2025 in Indien auf den Markt zu bringen.
Analysten haben prognostiziert, dass der weltweite Umsatz mit Medikamenten gegen Fettleibigkeit bis Anfang der 2030er Jahre 150 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen wird.