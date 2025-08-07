    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo springen hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Eli Lilly-Aktien fallen um 14% nach Studienenttäuschung.
    • Orforglipron weniger wirksam als Novo Nordisks Wegovy.
    • Novo Nordisk-Aktien steigen um 12,2% in Kopenhagen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Eli Lilly sind am Donnerstag nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron vorbörslich auf Talfahrt gegangen. Sie büßten 14 Prozent auf 641 US-Dollar ein, während in Kopenhagen die Aktien von Novo Nordisk einen Sprung um 12,2 Prozent auf 325 dänische Kronen nach oben machten.

    Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall. Patienten verloren laut der sich im Spätstadium befindlichen Studie im Schnitt rund 11 Prozent ihres Körpergewichts, also etwa 12,5 Kilo. Wegovy-Anwender hatten in den Zulassungsstudien etwa 14 bis 15 Prozent ihres Gewichts verloren und damit etwas weniger als diejenigen, die Eli Lillys Konkurrenzprodukt Zepbound - das gespritzt wird - erhalten hatten./ck/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,50 % und einem Kurs von 567 auf Tradegate (07. August 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,52 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 507,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 750,00DKK was eine Bandbreite von +706,26 %/+1.678,52 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
