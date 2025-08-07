    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Britische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitzins der Bank of England auf 4,0% gesenkt.
    • Entscheidung fiel mit 5 zu 4 Stimmen im Ausschuss.
    • Zinsen seit August 2024 um insgesamt 1,25 Punkte gesenkt.

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Entscheidung fiel mit 5 zu 4 Stimmen im geldpolitischen Ausschuss knapp aus.

    Im Juni hatte die britische Notenbank den Leitzins noch stabil gehalten. Gesenkt hatte sie die Leitzinsen zuletzt im Mai.

    Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Seitdem wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/jkr/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Autor

dpa-AFX
